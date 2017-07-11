Bingöl'deki Buban bacaları turizme kazandırılıyor

Kent merkezine 50 kilometre mesafedeki Sancak Beldesi Oğuldere Köyü'nde bulunan Budan bacaları gizemiyle dikkat çekiyor. Bingöllüler tarafından Kapadokya’daki peri bacalarına rakip görülen Buban bacalarının oluşumu hakkında kesin bilgi bulunmazken, geçmişinin çok uzun yıllara dayandığı belirtiliyor.

Bacaların oluşum şekli, vadi yamaçlarından inen sel suları ve rüzgarın, tüflerden oluşan yapıyı aşındırmasıyla peribacası şeklinde olan ilginç sivri kaya şekillerinin ortaya çıktığı düşünülüyor.

KORUMAYA ALINMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Buban bacaları Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce korumaya alınması için çalışmalar başlatıldı. Yerli ve yabancı turistlerin ilgili odağı olması ve Buban bacalarının tanıtımının yapılması için de yerel yönetimlerinin çeşitli alanda faaliyetleri de sürüyor.

“BU KADAR GÜZEL YERİN NEDEN BÖYLE EKSİKLİKLERİ FAZLA?”

Buban bacalarının ilginç hikayesini anlatan Oğuldere Köyü Muhtarı Haser Bakır, inanışa göre, eski dönemlerde Kürtçe adıyla 'Kemer-i Veyvi' denilen bu alanda düğün alayının olduğunu söyledi. Düğün esnasında inançlara ve mezheplere ters düşen bir yeminin edilmesiyle buradaki insanların taşa dönüştüğünün rivayet edildiğini anlatan Bakır, "Buraya millet gelip gidiyor. Bize 'bu kadar güzel yerin neden böyle eksiklikleri fazla' diye soruyorlar. Bir muhtar olarak ben de üzülüyorum." diye konuştu.

BİNGÖL KEŞFEDİLMEMİŞ TARİHİ ESERLER DOLU

Muhtar Bakır, görüntüsüyle hayrete düşüren Buban bacalarının turizme kazandırılması gerektiğini belirterek, köylerinde mağaralar, eski mezarlıklar ve çok sayıda keşfedilmemiş tarihi eserler bulunduğunu söyledi.

TANITIM DA GÜÇLÜK ÇEKİLİYOR

Buban bacalarının turizme kazandırılmasıyla bölgenin tanıtımına ciddi katkılar sunacağını dile getiren Muhtar Bakır, ilgili kurum ve kuruluşların Buban bacalarını incelemesi gerektiğini ifade ederek, "Çok güzel bacalarımız var ancak tanıtımda güçlük çekiyoruz. Mağaralarımız da var. Kapadokya peri bacaları uzak, vatandaşları Bingöl'e davet ediyoruz." diye konuştu.

















