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Binlerce mirasçı, milyarlarca liralık arazilerin peşinde

Antalya'da Osmanlı Devleti döneminden kalan 300 bin dönümlük arazi için 2 bin 500 mirasçı, 70 yıldır hukkuki mücadele veriyor.

DHA | 27.10.2018 - 23:14..
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Osmanlı döneminde, 1800'lü yıllarda Antalya'da yaşayan Ömer ve Süleyman Ağa kardeşler ile amca çocukları Zeynel Ağa ve Arap Süleyman'a ait olduğu öne sürülen milyarlarca lira değerindeki 300 bin dönüme yakın arazinin 2 bin 500 mirasçısı, kendilerine ait olduğunu öne sürdükleri bu arazilerle ilgili bir araya geldi.

Binlerce mirasçı, milyarlarca liralık arazilerin peşinde

MİLYARLARCA LİRA DEĞERİNDE

Osmanlı döneminde, Antalya'nın bugünkü Serik ilçesi Cumali Mahallesi'nde yaşayan ve padişaha yakın olan 'Ömer' ve 'Süleyman Ağa' kardeşler ile amca çocukları 'Zeynel Ağa' ve bu kişilerin çocukları arasında evlilikler yaşadığı belirtilen 'Arap Süleyman'ın mirasçıları, dedelerinden kaldığı öne sürülen arazilerini geri alabilmek için 70 yıldır hukuki mücadele veriyor. Arazilerin toplamının 300 bin dönüme yakın ve milyarlarca lira değerinde olduğu belirtildi. Arap Süleyman'ın mirasçılarının haricinde, Serikli Süleyman, Hacı Veli, Tekelioğlu, Hacı Balta, Hacı Bekirzade Mehmet ve Hacı Bekiroğlu Osman olmak üzere toplam 7 mirasçı grubu hak iddia ediyor. Mirasçıların tamamının 2 bin 500'ü aşkın kişiden oluştuğu vurgulandı.

Binlerce mirasçı, milyarlarca liralık arazilerin peşinde

SAHTE MİRASÇILAR, KAMULAŞTIRILMIŞ ALANLAR

Uzun yıllardır devam eden ve Antalya'nın en değerli arazilerinin de içinde olduğu davayla ilgili, mirasçılar adına hukuki işlemleri yürüten danışmanlık firmasının yetkilileri, avukatları ve bazı mirasçılar, Muratpaşa ilçesindeki Engelsiz Kafe'de bir araya geldi. Dava konusu arazilerin bir kısmının kamulaştırıldığı, bir kısmının sahte mirasçılar tarafından alındığı, bir kısmının da geçmişte devlet tarafından dağıtıldığı iddia edildi.

Binlerce mirasçı, milyarlarca liralık arazilerin peşinde

HUKUKİ SÜREÇ HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Araziler ve hukuki süreçle ilgili bilgi veren avukat Gülen Dokuzoğlu Can, toplantıda farklı miras grupları olduğunu belirerek şunları söyledi:

"Bunlar içinde daha medyatik olan Arap Süleyman'ın mirasçıları var. Arap Süleyman yerleri Meltem'de. Hacı Veli mirasçılarının Hurmaköy ve çevresinde çok yerde taşınmazları söz konusu. Serikli Süleyman'ın Serik ilçesinde çok büyük alanları kapsayan araziler var ve dava söz konusu. Tekelioğlu dosyası, Hacı Balta dosyası, yine Arap Süleyman'la bağlantılı olarak Hacı Bekirzade Mehmet dosyası var. İsim benzerliği olmasına rağmen farklı bir grup olan Hacı Bekiroğlu Osman dosyası. Bu grupların hepsinin Antalya'nın çok farklı yerlerinde geniş arazileri söz konusu."

Binlerce mirasçı, milyarlarca liralık arazilerin peşinde

Arazilerle ilgili davaların yıllardır sürdüğünü kaydeden Gülen Dokuzoğlu Can, mirasçıların çok kalabalık olmasından dolayı toplantıyı böyle bir mekanda yaptıklarını söyledi. Belirli aralıklarla mirasçıları topladıklarını ve dava süreci hakkında bilgi verdiklerini anlatan avukat Can, "Burada 60-70 yıldır devam eden davalar ve yeni açılan davalar söz konusu" diye konuştu.

Avukat Gülen Dokuzoğlu Can ve danışmanlık firması yetkilileri daha sonra mirasçıları dinleyerek süreçle ilgili soruları cevapladı.

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