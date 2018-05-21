Bipolar bozukluk nedir

Bipolar bozukluk; iki uçlu bozukluk olarak da adlandırılır. Kişi, iki ayrı hastalık evresi geçirebilir.

İKİ DUYGU DURUMU GÖRÜLÜR

Hastalık evresinin bir tanesinde taşkınlıklar görülürken, bir tanesinde ise depresyon (çökkünlük) görülür.

DUYGULARI EN ÜST DÜZEYDE YAŞAR

Mani veya taşkınlık döneminde duygular en üst düzeyde yaşanır. Hatta kişi; abartılı düşüncelerle birlikte kendini olduğundan yüksekte hisseder. Ayrıca kişi kendini aşırı enerjik hisseder, uyku gereksinimi azalır, sonuçlarını düşünmeden heyecanlı ve eğlenceli olabilir.

İLAÇLA TEDAVİ

Depresyon ve çökkünlük döneminde ise; mutsuzluk, karamsarlık, özgüvende azalma, değersizlik duygusu ön plandadır. Ayrıca abartılı suçluluk ve pişmanlık duygusu yaşarlar.

Doktorlara kişiye özel bir tedavi yöntemi uygular. Bazı durumlarda doktorlar ilaç tedavisine de başvurabilirler.