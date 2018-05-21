taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.360
USD
4,5910
EURO
5,3942
ALTIN
190,05
PETR
78,4600

Bipolar bozukluk nedir

Bipolar bozukluk; manik - depresif bir tutumda hastayı etkileyen ruhsal bir bozukluk olarak göze çarpar.

  1. Haberler
  2. Sağlık

Bipolar bozukluk; iki uçlu bozukluk olarak da adlandırılır. Kişi, iki ayrı hastalık evresi geçirebilir.

İKİ DUYGU DURUMU GÖRÜLÜR

Hastalık evresinin bir tanesinde taşkınlıklar görülürken, bir tanesinde ise depresyon (çökkünlük) görülür.

Bipolar bozukluk nedir

DUYGULARI EN ÜST DÜZEYDE YAŞAR

Mani veya taşkınlık döneminde duygular en üst düzeyde yaşanır. Hatta kişi; abartılı düşüncelerle birlikte kendini olduğundan yüksekte hisseder. Ayrıca kişi kendini aşırı enerjik hisseder, uyku gereksinimi azalır, sonuçlarını düşünmeden heyecanlı ve eğlenceli olabilir.

Bipolar bozukluk nedir

İLAÇLA TEDAVİ

Depresyon ve çökkünlük döneminde ise; mutsuzluk, karamsarlık, özgüvende azalma, değersizlik duygusu ön plandadır. Ayrıca abartılı suçluluk ve pişmanlık duygusu yaşarlar.

Doktorlara kişiye özel bir tedavi yöntemi uygular. Bazı durumlarda doktorlar ilaç tedavisine de başvurabilirler.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Hurma yedikten sonra mutlaka su için
Her ne kadar dişlerimiz için sağlıklı bir besin olsa da, üst üste tüketilip dişler fırçalanmadığında hurma da diğer yiyecekler gibi çürüklere sebep olabilir.
Çocuklarda yüksek ateş önlemi
Her ebeveyn mutlaka çocuğunda yüksek ateş ile karşılaşmış ve bunu ilk kez yaşadığında kısa süreli bir telaş yaşamıştır.
Mersin Şehir Hastanesi 3,4 milyon hastaya hizmet verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın geçtiğimiz yıl Şubat ayında açılışını yaptığı Mersin Şehir Hastanesi, 5 yıldızlı otel konforuyla hastalarına şifa dağıtmaya devam ediyor.
25 yaşındaki çalışan bedenini kadavra olarak bağışladı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Genel Sekreterliği Özel Kalemi'nde görevli 25 yaşındaki Esra Çetinkaya öldükten sonra bedenini kadavra olarak kullanılması için bağışladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Biyoyansıma nedir

Biyoyansıma nedir

1
Yo yo sendromu nedir

Yo yo sendromu nedir

0
Süpürge nasıl yapılır

Süpürge nasıl yapılır

13
Gümüş böceğine karşı bitkisel çözüm

Gümüş böceğine karşı bitkisel çözüm

16
Paris İklim Anlaşması nedir

Paris İklim Anlaşması nedir

2
Kuş dili nedir

Kuş dili nedir

1
İlkbahar Ekinoksu nedir

İlkbahar Ekinoksu nedir

0

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94