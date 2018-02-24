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Bir ataş psikolojik durumunu anlatabilir mi

Yalnızca ataş kullanarak psikolojik bozuklukları sanatına taşıyan Eisen Bernardo'un yaptığı çalışmalar yankı uyandırdı.

Özel Haber | 24.02.2018 - 18:17..
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Ezgi Gülhan/ENSONHABER.com

BİPOLAR BOZUKLUK

Hayat boyu süren bipolar bozukluğu, ani ruh hali değişikliklerinin en uçta yaşanması durumudur. "Mani" ve "depresyon" olmak üzere iki ayrı kategoriye ayrılır.

Mani dönemi her ne kadar iyi hissettirse de kolaylıkla kontrolden çıkabilir. Bu dönemde kişiler, her durumu coşkulu bir şekilde yaşar, genellikle hızlı konuşur, uykuya az ihtiyaç duyar, hiperaktif tavırlar sergiler, alışılmışın dışında yüksek duygu durumu yaşarlar ve daha kolay sinirlenirler. Sanatçının yaptığı bu çalışma, durumu özetler nitelikte.

Bir ataş psikolojik durumunu anlatabilir mi

ANKSİYETE BOZUKLUK

Sürekli, aşırı ve durumla uygun olmayan endişe olarak anlatılan anksiyete bozukluğu, kişinin günlük yaşamını olumsuz yönde etkiler. Onlar için iyi bir olasılık ya da geriye dönüş mümkün değildir. Aşırı endişe, sinirli, gergin ve huzursuz hissedip odaklanmada güçlü yaşarlar. Çoğu zaman da onları boğan kalabalıktan kurtulmaya çalışırlar.

Bir ataş psikolojik durumunu anlatabilir mi

DEPRESYON

Duygu durum çökmesi olarak adlandırılan “Depresyon” karamsar ruh haline sokup, girişim gücünü ve kendine güveni azalır, boşluk hissi yaratıp zihinsel ve bedensel yönden ciddi travmalara sebebiyet verir.

Bir ataş psikolojik durumunu anlatabilir mi

OBSESİF - KOMPULSİF BOZUKLUK

Obsesif bozukluk, mantıksız düşüncelerin ve korkuların takıntı yapılıp sürekli tekrar edilmesi durumudur. Bu kişiler, her nesneyi sıralama ve simetrik yapma çabasına girip yaptığı bir eylemi, yapmadığı hissine kapılıp defalarca hiç yorulmadan tekrarlar. Yamuk duran eşyaya tahammülleri yoktur ve kontrolcu tavırları had safhadadır.

Bir ataş psikolojik durumunu anlatabilir mi

TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU

Travmanın yarattığı anılarından kurtulamama ve travmayı tekrar yaşıyormuş gibi görüntüleri göz önüne getirme, onu hatırlatan şeyler olmasa da sürekli akla gelme durumudur. Daima tetikte olma, travmayı hatırlatan insanlardan, olaylardan, aktivitelerden kaçınma hali belirtiler arasındadır.

Bir ataş psikolojik durumunu anlatabilir mi

ÇOKLU KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Çoklu kişilik bozukluğu yaşayan kişiler, kendi kişiliklerinin yanında, farkında olarak ya da olmayarak bir veya daha fazla alternatif kişilik geliştirir. Aynı bedenin içinde en az iki karaktere sahip olup bu karakterler arasında sürekli geçiş yaşama durumudur.

Bir ataş psikolojik durumunu anlatabilir mi

MADDE BAĞIMLILIĞI

Madde bağımlılığı yaşayan kişilerde tahammülsüzlük,huzursuzluk, endişe gibi belirtiler görülür. Bunun beraberinde sosyal ilişkilerde , iş ve aile hayatında bozulma, psikolojik ve genel tıbbi durumunda bozulmalara rastlanır.

Bir ataş psikolojik durumunu anlatabilir mi

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