Bir haftada 1061 düzensiz göçmen yakalandı

İçișleri Bakanlığınca bir haftada 1061 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 14-21 Eylül'de yaşanan 18 göç olayının 11'i Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, 6'sı Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, 1'i ise Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığının sorumluluk sahası içinde gerçekleşti.

İZMİR'DE 426 GÖÇMEN

İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içindeki Kuşadası, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Sığacık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde Ayvacık, Ayvalık, Menderes ve Kuşadası bölgelerinde gerçekleşen 11 olayda 426 düzensiz göçmen yakalandı.

Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içindeki Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde Bodrum ve Didim bölgesindeki 6 olayda 79 düzensiz göçmen yakalandı. 3 düzensiz göçmenin ise cansız bedeni denizden çıkarıldı.

Akdeniz Bölge Komutanlığı sorumluluk sahası içindeki Anamur bölgesinde ise 13 düzensiz göçmen yakalandı.

149 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Gerçekleşen 18 göç girişiminin 36'sında Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım talep edildi ve Sahil Güvenlik unsurlarınca Çanakkale Ayvacık, İzmir Çeşme ve Muğla Bodrum bölgelerindeki arama kurtarma faaliyetinde 149 düzensiz göçmen kurtarıldı.

KARADA 543 DÜZENSİZ GÖÇMEN VE 3 KAÇAKÇI YAKALANDI

Ayrıca, Sahil Güvenlik unsurlarınca Enez, Ayvacık, Ayvalık, Dikili, Menderes ve Bodrum bölgelerinde gerçekleşen 15 düzensiz göç olayında karada tespit edilen 543 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısının jandarma ve emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla icra edilen söz konusu faaliyetlerde,1 Sahil Güvenlik Korveti, 29 Sahil Güvenlik Botu, 6 SAGET, 2 DEGAK Timi ve 16 Kontrol Bottan oluşan yüzer unsurlarca bin 324 saat seyir yapıldı, 26 helikopter (62 saat) ve 6 uçak (47 saat) sortisiyle toplam 109 saat uçuş gerçekleştirildi.

5 Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından ise 333 saat görev icra edildi.