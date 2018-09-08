Bir hippi gezi rehberi : Organik seyahat için 5 fikir

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Nasıl bir gezgin olduğunu hiç sordun mu kendine? Lüks beklentilerini karşılamayan planların için hala para mı biriktiriyorsun? Parasız pulsuz gezen yok mu bu memlekette? Olmaz mı… Hippileri ne çabuk unuttun. Bir hippi gibi yaşayamazsın, dünya bunun için çok fazla gelişti ama, materyalist yaşamını sadece birkaç günlüğüne ardında bırakıp, dünya çapında dolaşarak müzik ve özgür ruhunla bir hippi gibi gezebilirsin.

Bunu neden yapasın? Çünkü ihtiyacın var. Bir yerlerde doğa sana huzurun kontrolünü verecek, basit ve alçakgönüllü bir şekilde yaşam sunacak. Doğa senin bütçene, deneyimine ya da başka herhangi bir şeye sahip olmana bakmaz; o tüm varlığıyla ev sahibin olacak. Şimdi sana doğayla anlaşma yapacağın 5 organik fikir vereyim.

ÖZGÜR TEKERLEKLER: KARAVAN

Şu dünyada beş gezginden dördünün hayalidir karavanla gezmek. Bu dört teker üzerinde seyahat ederken sınırsız bir özgürlük alanı çizebilmeniz için ihtiyacınız olan tek şey: Benzin. Gitmek üzere olduğun bölge, avantajları ve dezavantajları ile birlikte gelir. Rahat, konfor, kuş tüyü gibi arayışları bir karavan hayatında bulamazsın. Hippi gibi geziyoruz dedik; birazcık fedakar olma vakti! ‘Seyahat özgürlüğü’ diye buna derim ben; tam hayallerindeki gibi. Yanına zayıf birkaç arkadaşını alırsan karavan tatili sizi çok zorlamaz. Ücret üçe bölünür ve nereye gideceğiniz konusu özgür bir yolculuğun uçsuz rotası demek. Neyseki bir karavan satın almak zorunda değilsin, kiralayabildiğin gibi, park edeceğin birçok kamp alanı da var: İstanbul düşkünleri için ilk duraklar Kilyos Mıstık Kamping, Şile’deki Woddyville ve Ağva’daki Greenpark olabilir. Bolu- Yedigöller, Karabük’ün Yenice ormanları, Ayvalık Cunda Adası, Kerpe, Kaş yani nerede istersen orada bir tatil diyorum.





SEYYAR OTELİN: KAMP

Biliyorum ucuz olsun istiyorsun, basit olsun istiyorsun; hepimizin kutsal problemi para ve tatil denklemi değil mi zaten. Ben ne yapmanız gerektiğini biliyorum: Kamp! Kamp yapmak ucuz bir tatilin, masrafsız zevkin tartışmasız en doğru yolu. Bir araban varsa bagajında tatil taşıyabilmenin kolaylığıyla o orman senin, bu orman benim gezersin.

Dışarıda hava sıcak olduğunda, ne yaparsanız yapın, arkadaşlarınızla veya ailenizle birlikte kampa gidin ve mevsimin sunduğu tüm güzelliğin ve tazeliklerin tadını çıkarın. Ancak, eğer evdeki konforundan ayrılma fikri gerçekten sana hitap etmiyorsa, bu iş sana biraz uzak. Meşakatli bir tatil seçeneği olsa da, ekipmanlarını tamamladığında kampın tadına doyum olmaz.





Türkiye'de çadırın için gidecek yer mi yok...

Kelebekler Vadisi

Cunda Adası Ada Camping Kamp Alanı, Ayvalık, Balıkesir

Bozcaada Ada Camping Kamp Alanı, Bozcaada

Asos Club Beyaz, Asos

Kabak Koyu Kamp Alanı, Fethiye

Akyaka Orman Kampı, Gökova

Çubucak Orman Kampı, Marmaris

Aktur Campign Kamp Alanı, Datça

HAYALET KASABALAR

Bazen hayat çok kalabalık. İçinden çıkılmaz bir hal alıyor; gürültü patırtı kaldırmıyor kafamız artık. E ne yapacağız? Uzaklara, sessizliğe, huzura koşacağız. Zamanı bir nebze de olsa yavaşlatmak adına, hazır tatil yapılabilecek en güzel ve en sakin aylara gelmişken neden olmasın? Issız olsun, curcuna olmasın, gizemli olsun. Gerçi bizim ülkede ayak basmadık gizli bir yer kalmadı ama en azından hala sessiz olan birkaç yer var.

Akarca, İzmir Seferihisar

Bademli, İzmir Dikili

Çukurbağ, Antalya Kaş

Güzelçamlı, Aydın Kuşadası

Badavut, Ayvalık Sarımsaklı

Bodrum, Mazı

Akyaka, Gökova

Sokakağzı, Assos

FARKLI BİR MACERA: YURT DIŞINDA SÜRÜN

İşte şimdi tam bir hippi gezgin oldun. Gerçi bizim ülkede sürünmek için bile para ödüyorsun. Sürünmeden önce bir uçak bileti, vize alman lazım. Sonra ver elini hayallerin... Herkesin şu koca dünyada gitmek istediği bir yer vardır; sen nereye gitmek istiyorsun merak ediyorum. Avrupa'nın narin mimarisinde klasik bir tatil mi, Afrika'nın safari ormanları mı, yoksa İzlanda'nın büyülü ışıklarını mı rüyalarında görüyorsun? Gel biraz daha ileri gidelim ve antin kuntin rotalar seçelim. Böyle yerlerin genelde vizesi olmaz. Mesela Afrika, Güney Amerika, Bahamalar, Barbados, Cook Adaları, Dominik, Ekvador... Hayatında bir kere bile olsa, kendini büyük bir maceranın içine atmalısın.

YÜZME ÇUKURLARI

Havuza gitmek için ödeme yapmayı unut. Bu su maceraları ile en derinlere dal. Doğada keşfedilmemiş, masmavi göller, kaplıcalar, taze nehirler ve keşfedilmeyi bekleyen şelaleler var. Hepsi de özgürce atlayıp zıplaman için. Gezegenimizin doğal çukurları ve yarıklarının birçoğu nemli ve çürümüş olsa da, bazıları kristal berraklığında suyla dolu davet havuzlarıyla kaynıyor. Bir batığa, mağaraya ya da uçurumun kenarından dalmaktan hoşlanıyorsan - ki hoşlanmalısın- kendine yüzecek birkaç çukur bul.