Bir Kadın Portresi: Madam Bovary

Ensonhaber-KİTAP / Ergül TOSUN Romanın bu kadar uzun bir sürede yazılmasının sebebi Gustave Flaubert’in üslup konusundaki marazi hassasiyetidir. Sonuncusu 2014 yılında olmak üzere pek çok kere sinemaya da uyarlanmıştır Madame Bovary.

Bu güzel romanı İletişim Yayınları’ndan Semih Tiryakioğlu’nun usta çevirisiyle okuyabilirsiniz.

REALİZMİN ÖNCÜ ROMANI

Yazdığı her satırı, her paragrafı bir daha bir daha yazar Flaubert ve mükemmeli yakaladığına kani olunca ancak bir sonraki cümleye ya da paragrafa geçer. Realizmin öncü eseri kabul edilen kitap, gazetede tefrika edilmeye başladıktan sonra yayınlandı.

KİTAP YARGILANIR!

Fransız adli makamlarının dikkatini çekecek ve ahlâka mugayir bir içerik taşıdığı iddiasıyla yargılanacaktır.Madame Bovary’nin yargılanma süreci bütün ülkede yankı uyandırır ve pek çok şair ile yazarın tepkisini çeker bu durum.

YARGILAMA SONUCUNDA BERAAT EDER!

Ünlü Fransız şair Charles Baudelaire de Madame Bovary’nin yargılanmasına tepki gösteren isimlerden biridir ve adli makamlara duyduğu kızgınlığı yazdığı bir makale ile dile getirir. Yargılanma sürecinin ardından kitap beraat eder ve 1857 yılında yayımlanır.

ROMAN CHARLES’İN ÇOCUKLUĞUYLA BAŞLAR

Romanın açılışı Charles’ın okul hayatından bir kesitin aktarımıyla başlar, Emma’nın kocası olan o silik ve edilgen adamın karakterinin nasıl şekillendiğini romanın ilk bölümlerinde Charles’ın okul hayatı, çocukluk ve ilk gençlik yıllarında ebeveynleriyle ve sonrasında yaptığı ilk evlilikte yaşlı karısıyla kurduğu ilişki üzerinden bir zamansal akış içerisinde okuruz.

KİTAPLARIN ETKİSİNDE GEÇEN BİR ÇOCUKLUK

Annesini henüz çocukken kaybeden Emma ise çocukluk yıllarını bir manastırda geçirir. Romanlar okumaya başlayan ve onların dünyasına kendisini kaptıran Emma çevresine ve arkadaşlarına yabancılaşmaya başlar. Manastır hayatıyla uyumu gitgide bozulan Emma’yı babası manastırdan alır ve Emma, Bertaux Çiftliği’nde babasıyla yaşamaya başlar.

İLK GÖRÜŞTE DOĞAN BÜYÜK BİR AŞK

Mösyo Rouault’nun bacağının kırılması ve kısa bir zaman sonra dul kalacak olan Doktor Bey’in Bertaux Çiftliği’ne davet etmesiyle taşra doktoru ile çiftliğinin genç kızının yollar ilk kez orada kesişir. Charles, tedaviye gittiği dönemde henüz evlidir ve deyim yerindeyse ilk görüşte aşık olur Emma’ya.

EVLİLİĞİN ALTIN YILLARI

Kısa bir sonra da evlenirler. Charles’ı çok seven Mösyo Rouault, karısına gerçekten âşık olan Charles, kocasını sevdiğini ve yepyeni bir hayata sahip olacağını düşleyen Emma evlilikten dolayı çok mutludur. Evliliğin bu altın yılları ikisi için de mutluluk vericidir.

EMMA’NIN DÜŞLEDİĞİ HAYAT

Ne var ki, Emma’nın mutluluğu uzun sürmez. Evinden işine giden, karısını sevmekten başka şey düşünmeyen ve Emma ile kurduğu ev hayatına bayılan Charles ile Emma arasında derin bir uyumsuzluk vardır.

Emma, büyük ve gösterişli malikânelerin, şatoların yer aldığı, pahalı porselen yemek takımlarında, mis gibi kokan sofra örtüsüyle kaplı geniş masalarda yemeklerin yendiği, salonlarında büyük davetlerin verildiği, kibar beylerin ve şık hanımların asaletini sergilediği pariziyen bir hayatı ve kendisine şiirler okuyan romantik, ince ruhlu bir adamı düşlemekteydi.

ZAMANLA GERÇEKLEŞEN DUYGUSAL KOPUŞ

Her gün karşısına çıkan adam ise eski püskü kıyafetler giyen, ne şiirden ne de romandan anlamayan, kaba saba hareketleriyle bir köylüden farkı olmayan ve Emma’nın istediği yönde değişmek adına da hiçbir irade göstermeyip hayatın olduğu gibi akmasını yürekten isteyen hımbıl ve mıymıntı kocasıydı. Yonville kasabasına göçtüklerinde Emma kocasından vazgeçmiş, aralarındaki duygusal kopuş tamamlanmış gibiydi.

KARISINA SONSUZ BİR SEVGİ DUYAN KOCA

Bovary çiftinin taşındığı Yonville kasabası insan ilişkilerinin tek düzeliği, evlerin mimari yapısı ve doğal çevresiyle kasvetli ve boğucudur.

Yonville hem Emma hem de Charles için kelimenin en hakiki anlamıyla yepyeni bir hayatın başladığı yer olacaktır. Hayallerinin ve tutkularının peşinden koşan histerik bir kadın, öte yanda sahip olduğu hayatı bütünüyle benimseyen, karısına sonsuz bir sevgi duyan ve ondan hiç kuşkulanmayan alık bir adam...

OLAĞANÜSTÜ BİR ESER

Sanayileşmeye bağlı olarak ortaya çıkan parıltılı modern yaşamın sağladığı yeni olanakların taşraya yansıyış biçiminin, bir kadın üzerinden, ama esasında insan ruhunun ve arzularının dizginsizliği ifade eden o aldığı yeni biçim ve başkalaşımı ortaya koyması yönüyle olağanüstü bir romandır Madame Bovary.

Çağını aşan bir roman olması, kadın-erkek ilişkileri üzerinden modernitenin insan ruhunu esir alan rüzgârını en çıplak ve ürkütücü hâliyle yansıtmış olmasındandır.

Sevgili kitapseverler, kitap tanıtımında tanıtan kişinin kalemi bir yere kadar oynar. Gerisi kitabı okuduğunuzda sizler tamamlayacaksınız.

Kitap sayfası için iletişim: ergul.tosun@ensonhaber.com