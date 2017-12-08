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Birleşik Arap Emirlikleri Mars için astronot yetiştirecek

Geçtiğimiz günlerde Mars'a kuracağı üsse ait projesini duyuran Birleşik Arap Emirlikleri, astronot alımları için ilk adımı attı.

Ajanslar | 08.12.2017 - 12:29..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Astronot olma hayali kuranlar için artık NASA, ESA veya Rus Uzay Ajansı haricinde de başvurulabilecek bir kurum var.

Geçtiğimiz günlerde Mars'a kuracağı üsse ait projesini duyuran BAE, astronot adaylarına çağrı yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri Mars için astronot yetiştirecek

Birleşik Arap Emirlikleri Mars için astronot yetiştirecek

EĞİTİMLER 2019'DA BAŞLAYACAK

Ülkenin uzay programına katılmak için başvurular resmen başladı.

İş ilanında astronot adaylarının üniversite mezunu olmaları gerektiği bilgisinin altı çizildi.

Aynı açıklamada iş başvurusu kabul edilen astronot adaylarının 2019 yılında uzay seyahatleri için eğitimlerine başlayacağı bilgisine de yer verildi.

Birleşik Arap Emirlikleri Mars için astronot yetiştirecek

BAE'NİN 100 YILLIK MARS PROJESİ

İnsanoğlunun uzay keşfinde yeni adımı Mars'a yerleşmek. Bu hayal için şu ana kadar pek çok proje üretildi.

Bunlardan bir tanesi de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 100 yıl içinde Mars'a kurmak için kolları sıvadığı kent projesi.

Birleşik Arap Emirlikleri Mars için astronot yetiştirecek

600 BİN KİŞİLİK MARS KENTİ

BAE 136 milyon dolara mâl olacak projeyi geçtiğimiz aylarda resmen duyurmuştu.

Söz konusu projeden yeni kareler bugün kamuoyu ile paylaşıldı.

600 bin kişiye ev sahipliği yapması planlanan kentte hyperloop taşıma sistemi de yer alacak.

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