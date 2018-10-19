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Birleşik Krallık da F-35 uçuşlarını durdurdu

ABD, İsrail ve İngiltere'den sonra Birleşik Krallık da arıza tespit edilmesinden sonra F-35 savaş uçaklarının uçuşlarını iptal etti.

Haber Merkezi | 19.10.2018 - 07:18..
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Birleşik Krallık da F-35 uçuşlarını durdurdu

Yapılan araştırmalarda F-35B Lightning II uçaklarında sorunlar tespit edildiğini açıklayan Birleşik Krallık, uçaklarının uçuşunu durdurduğunu duyurdu.

5 UÇAĞIN YAKIT TÜPÜNDE SORUN VAR

F-35 Birleşik Program Ofisi (Joint Program Office) Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait F-35B Lightning II uçaklarında detaylı bir inceleme gerçekleştirdi.

Bu denetleme sonucunda beş adet F-35B Lightning II’nin yakıt tüpü değişimi gerektirdiği tespit edildi. Sorun bulunmayan uçakların uçuşlarının devamına karar verilirken problemli uçakların uçuşları ise durduruldu.

Birleşik Krallık da F-35 uçuşlarını durdurdu

ENVANTERDE 16 F-35B VAR

Hâlihazırda Kraliyet Hava Kuvvetleri envanterinde 16 adet F-35B Lightning II bulunuyor.

Bu uçaklardan bir kısmı HMS Queen Elizabeth (R 08) uçak gemisinde denemelere katılırken bir kısmı da RAF Marham Üssü’nde ve ABD’de konuşlu bulunuyor.

BİRLEŞİK KRALLIK NERESİ?

Birleşik Krallık'ın tarihi çok eskiye dayanmakta. İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda olmak üzere dört ana ülkeden oluşan Birleşik Krallık, kısacası ülkeler topluluğudur.

Söz konusu ülkelerin dışında irili ufaklı birçok adaya da sahip olan Birleşik Krallık, statü olarak kraliçeye bağlıdır.

Birleşik Krallık da F-35 uçuşlarını durdurdu

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