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Birleşik Krallık’ta Türklerin oy verme işlemi başladı

Türkiye’de 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için Birleşik Krallık’ta yaşayan Türk vatandaşları, bugün başkent Londra ve Edinburgh kentlerinde oy kullanmaya başladı.

DHA | 16.06.2018 - 15:28..
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Birleşik Krallık'ta oy kullanma işlemleri yerel saat ile sabah 09:00’da başladı ve 21:00’e kadar devam edecek.

Birleşik Krallık’ta Türklerin oy verme işlemi başladı

90 BİN SEÇMEN OY KULLANACAK

Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosu Çınar Ergin Londra’da yer alan 2A numaralı sandıkta oyunu kullandı ve yaklaşık 90 bin seçmenin oy kullanacağını söyledi.

Birleşik Krallık’ta Türklerin oy verme işlemi başladı

"ÇİFTE BAYRAM"

Ergin gibi oyunu Olympia İş Merkezi’nde kullanan Büyükelçi Abdurrahman Bilgiç ise şöyle konuştu: "Şu ana kadar aldığım bilgilere göre oy verme işlemleri hem Londra’da hem Edinburgh’da sorunsuz bir şekilde gerçekleşiyor. Vatandaşlarımız huzurlu bir bayram sevinci yaşıyor. Seçim de bir demokrasi şöleni, bu yüzden bugün çifte bayram havasında geçiyor. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımızı demokratik haklarını kullanmaya ve oy vermeye çağırıyorum."

Birleşik Krallık’ta Türklerin oy verme işlemi başladı

Londra Olympia İş Merkezi’nde 30, Edinburgh’da bir sandık kurulunda oy kullanılıyor ve Birleşik Krallık genelindeki oy verme işlemi bugünden başlayarak 19 Haziran’a kadar devam edecek.

Birleşik Krallık’ta Türklerin oy verme işlemi başladı

Birleşik Krallık’ta Türklerin oy verme işlemi başladı

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