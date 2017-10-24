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Birleşik Krallık'tan Arakanlı Müslümanlara insani yardım

Birleşik Krallık, Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman sığınmacılar için yaptığı insani yardımların 47 milyon sterline ulaştığını bildirdi.

24.10.2017 - 08:13
  1. Haberler
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Birleşik Krallık Uluslararası Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Birleşik Krallık, Myanmar'daki acımasız şiddetten kaçmak zorunda kalarak, sığınmak üzere Bangladeş'e korkunç bir yolculuk yapan masum ailelere verdiği desteği artırdı." denildi.

Birleşik Krallık'tan Arakanlı Müslümanlara insani yardım

47 MİLYON STERLİNLİK YARDIM

Ağustos ayında başlatılan insani yardımların bugün alınan kararla 12 milyon sterlin daha arttırıldığı belirtilen açıklamada, yardımların 47 milyon sterline ulaştığı kaydedildi.

Birleşik Krallık'tan Arakanlı Müslümanlara insani yardım

Açıklamada ifadelerine yer verilen Uluslararası Kalkınma Bakanı Priti Patel, "Birleşik Krallık'ın yardımları, her şeyini kaybetmiş yüzbinlerce insana destek oluyor. Bugün duyurduğumuz ilave yardım da daha binlercesinin acısını hafifletecektir. Dünyamızda, etnik temizlik, cinsel şiddet, açlık ve çocukların öldürülmesine yer yok. Bugün verilen sözler sadece başlangıç. Dünya, masum erkekler, kadınlar ve çocukların hayatlarını kaybetmeye devam etmesini bekleyemez." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu yardımla, yerlerinden edilerek Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlara gıda, temiz su, ilaç ve barınak sağlanıyor.

Birleşik Krallık'tan Arakanlı Müslümanlara insani yardım

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