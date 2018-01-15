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Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye seyahat uyarısı

Birleşik Krallık, vatandaşlarına, Türkiye'nin Suriye ile sınırına 10 kilometre mesafedeki kentlerden ve Diyarbakır'dan uzak durmaları konusundaki uyarısını yineledi.

DHA | 15.01.2018 - 16:09..
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Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını güncelledi. Dışişleri Bakanlığının sitesinde bugün yayınlanan güncellemede, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Siirt, Tunceli, Hakkari, Kilis ve Hatay kentlerine seyahat edilmemesi salık verildi.

İŞ BİRLİĞİ TAVSİYESİ

Birleşik Krallık'ın seyahat uyarısı güncellemesinde, 'olası protesto ve gösteriler'e ilişkin uyarı kaldırıldı. Türkiye'den Birleşik Krallık'a sefer yapan uçuşlarda ek güvenlik önlemleri alınabileceği belirtilen uyarıda, yolculara güvenlik görevlileriyle işbirliği yapmaları tavsiye edildi.

2016 yılında 1.7 milyondan fazla Birleşik Krallık vatandaşı Türkiye'ye seyahat etmiş, Türkiye tüm uyarılara rağmen Birleşik Krallık vatandaşları için en popüler turizm destinasyonlarından biri olmaya devam etmişti.

İNGİLİZLERİN UĞRAK YERİ: TÜRKİYE

Dünyanın en büyük tur operatörlerinden Thomas Cook'a göre, '2016 ve 2017 yıllarında gerçekleşen terör saldırıları ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığından yapılan seyahat uyarılarına rağmen' Türkiye İngiliz turistler için yurt dışındaki en popüler tatil destinasyonları arasında üçüncü sırada yer aldı.

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