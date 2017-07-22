Birleşmiş Milletler Mescid-i Aksa için acilen toplanacak

BMGK üyesi İsveç'in Daimi Temsilci Sözcüsü Carl Skau, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kudüs'te gerginliğin nasıl azaltılabileceğini görüşmek üzere BMGK'yi Fransa ve Mısır ile acil toplantıya çağırdıklarını duyurdu.

TOPLANTI PAZARTESİ GÜNÜ

Henüz resmi olarak açıklanmasa da toplantının pazartesi günü gerçekleşmesi ve BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov'un Konseye son gelişmelere ilişkin sunum yapmasının beklendiği öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DÜNYAYA ÇAĞRI

Mescid-i Aksa'ya uygulanan ablukaya sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olarak, uluslararası toplumu Harem-i Şerif'te ibadet özgürlüğünü kısıtlayan uygulamaların derhal kaldırılması için harekete geçmeye çağırıyorum" şeklinde bir açıklama yayımlamıştı.

Açıklamanın tam metni şöyle:



"İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tutmakta olduğu Doğu Kudüs'te 14 Temmuz günü yaşanan ve tarafımızdan da tasvip edilmeyip üzüntü duyulan bir olayı gerekçe göstererek Harem-i Şerif'i üç gün süreyle kapatması ve ardından Müslümanların Harem-i Şerif'e girişlerine, metal detektörler konulması dahil, yeni kısıtlamalar getirmeye çalışması kabul edilemez.



İsrail'in tüm uyarılara rağmen bu tutumunda ısrar etmesini, dün bir kez daha Harem-i Şerif'te Cuma namazı kılınamamasını ve İsrail güçlerinin Cuma namazı için toplanan kardeşlerimize karşı aşırı güç kullanımını İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla kınıyorum. Olaylarda hayatını kaybeden 3 kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu da ifade etmek istiyorum.



İslam'ın ilk kıblesi ve en mukaddes üç mescidinden biri olan Harem-i Şerif İslam'a ait bir mabettir. İslam İşbirliği Teşkilatı 1969 yılında Harem-i Şerif'e yönelik bir saldırı sonrasında kurulmuştur; bugün aynı birlik ve dayanışma ruhuyla tüm İslam Âlemi Filistinli kardeşlerimizin yanındadır.



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Ürdün Haşimi Kralı II. Abdullah başta olmak üzere Kudüs İslam Vakfı ile eşgüdüm halinde bu bağlamda yürütülmekte olan çabalara destek olunmaya devam edilecektir.



Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı gösterilmesi hukuki bir yükümlülüktür. Metal detektörler ve diğer kısıtlamalar derhal kaldırılarak statükoya dönülmelidir. Bu hassas süreçte herkesin provokasyonlara karşı dikkatli olması gerekmektedir.



İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olarak, uluslararası toplumu Harem-i Şerif'te ibadet özgürlüğünü kısıtlayan uygulamaların derhal kaldırılması için harekete geçmeye çağırıyorum."

MACRON'LA KUDÜS GERİLİMİNİ KONUŞTU

Ayrıca Erdoğan'ın, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'la telefon görüşmesi yaptı. İki liderin, Mescid-i Aksa gerilimini ele aldığı öğrenildi.

Kudüs'teki Harem-i Şerif'te Filistinlilere yönelik kısıtlamalar ve can kayıpları nedeniyle yaşanan gerilimden dolayı endişe duyduklarını ifade etti. Erdoğan ve Macron, sorunun çözümü ve sükunetin sağlanması için ortak çaba harcama konusunda mutabık kaldı.



Gerilime son verecek adımların bir an önce atılması gerektiğini belirten iki lider, Suriye ve Libya'daki son gelişmeler hakkında da görüş teatisinde bulundu.