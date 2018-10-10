Birleşmiş Milletler: Suriye için yardımlar toplanamadı

BMMYK Sözcüsü Babor Baloch, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, BMMYK'nın yeni raporuna göre, 2018 itibarıyla dünya genelinde 68,5 milyon insanın zorla yerinden edildiğini söyledi.

Bu yıl örgütün talep ettiği 8,2 milyar dolarlık fonun sadece yüzde 55'inin karşılanmasını öngördüklerini aktaran Baloch, finansman eksikliğinden dolayı yerinden edilen insanların sağlıksız beslenme, barınma ve eğitim gibi sorunlarının günden güne arttığına dikkati çekti.

Baloch, sığınma merkezlerinde de personel yetersizliğinden dolayı refakatsiz çocuklara ve diğer mağdurlara gereken ilginin gösterilemediğini ve cinsel şiddet olaylarıyla mücadelede aksaklıklar yaşandığını vurguladı.

SURİYE VURGUSU

Sözcü Baloch, 2011'den bu yana iç savaşın hüküm sürdüğü Suriye içinde yerinden edilmiş 6,2 milyon kişi ve komşu ülkelere sığınan 5,6 milyon Suriyelinin finansman eksikliğinden doğrudan etkilendiğini vurguladı.

BMMYK'nın bu yıl milyonlarca Suriyelinin insani yardımlarını karşılamak için gereksinim duyduğu yaklaşık 2 milyar dolarlık fonun ise sadece yüzde 35'inin karşılanabildiğini aktardı.

91 MİLYON İNSAN İÇİN 22,5 MİLYAR DOLAR

BM, geçen yıl aralık ayında yaptığı açıklamada, 2018'de dünya genelinde acil yardım ve korunmaya muhtaç 91 milyon insana ulaşabilmek için 22,5 milyar dolarlık finansman yardımına ihtiyaç duyulduğunu ve bunun yaklaşık 7,7 milyar dolarının Suriyeliler için gerekli olduğu bildirmişti.