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Bismillah Havayolları uçağı yere çakıldı

Bismillah Havayollarına ait uçak, inişi sırasında takımları çökünce yere çakıldı. Kırım yaşayan uçakta can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Haber Merkezi | 18.01.2018 - 09:48..
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Bangladeş merkezli Bismillah Airlines şirketine ait S2-AAX tescilli BAe-748-347 Srs. 2A tipi kargo uçağı inişi sırasında yere çakıldı. Sol ana takımlarında meydana gelen çöküş sırasında yaşanan kırım sonucu uçak gövdesinin üzerine düştü.

Bismillah Havayolları uçağı yere çakıldı

FACİA ÖNLENDİ

Kazanın, Arakanlı mültecilerin misafir edildiği Cox Bazaar’dan kalktığı ve Jessore Havalimanı’na inişi sırasında meydana geldiği belirtildi.

İniş sırasında pistte takımlarını açan, ancak tekerlerin piste değmesiyle takımlarda kırılma meydana gelen kargo uçağı, gövdesinin üzerinde sürüklendi. Metrelerce sürüklenen uçak güçlükle frenlenip durabilirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Bismillah Havayolları uçağı yere çakıldı

Olayın pilot sebebiyle mi yoksa teknik bir arıza nedeniyle mi yaşandığına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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