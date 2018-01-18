Bismillah Havayolları uçağı yere çakıldı

Bangladeş merkezli Bismillah Airlines şirketine ait S2-AAX tescilli BAe-748-347 Srs. 2A tipi kargo uçağı inişi sırasında yere çakıldı. Sol ana takımlarında meydana gelen çöküş sırasında yaşanan kırım sonucu uçak gövdesinin üzerine düştü.
FACİA ÖNLENDİ
Kazanın, Arakanlı mültecilerin misafir edildiği Cox Bazaar’dan kalktığı ve Jessore Havalimanı’na inişi sırasında meydana geldiği belirtildi.
İniş sırasında pistte takımlarını açan, ancak tekerlerin piste değmesiyle takımlarda kırılma meydana gelen kargo uçağı, gövdesinin üzerinde sürüklendi. Metrelerce sürüklenen uçak güçlükle frenlenip durabilirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
Olayın pilot sebebiyle mi yoksa teknik bir arıza nedeniyle mi yaşandığına ilişkin soruşturma başlatıldı.