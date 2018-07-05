Bit saran kümesi yaktı

UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'yi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, sıcak havaya rağmen travertenleri görmekten vazgeçmiyor.

Sakarya Karapürçek'te bit saran kümes için yakılan ateş yanındaki barakayı kül etti.

Üç malzeme ile 14 günde gözle görülür bir azalma sağlayan doğal kürün tarifini ise Saç, Cilt Bakımı ve Güzellik Uzmanı, Eğitmen Master Figen Aktosun veriyor.

1 Tecavüzcülere idam isteyen Murat Boz'a linç girişimi İdamın tecavüzcülere karşı en caydırıcı ceza olacağını yazan Murat Boz, Twitter'da tepkilerin hedefi oldu.

2 Destici YSK'ya itiraz etti: BBP Genel Başkanı yazılsın AK Parti milletvekili olarak kayıtlara geçmek istemeyen Destici'nin "BBP Genel Başkanı olduğumu da yazın" isteği YSK tarafından reddedildi.

3 Seni haber yapmayacağız Ketıl Seni başkan yaptırmayacağız diyen biri vardı sahi, nerede şimdi o?

4 Muharrem İnce'nin oy hedefi yüzde 51 Derdinin Türkiye olduğunu ifade eden İnce, "Helalinden yüzde 31'imiz var, bu 31'i 51 yapabiliriz" diye konuştu.

5 OHAL kalkıyor Binali Yıldırım: Yeni kabine pazartesi günü açıklanacak ve OHAL de böylece tamamlanmış olacak.

6 Esad, ülkeden kaçan Suriyelileri geri çağırdı Yıllardır iç savaşın sürdüğü Suriye'den kaçan milyonlarca insan Türkiye'ye sığındı. Rejim, kaçanların geri dönmesini istiyor.