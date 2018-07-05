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Bit saran kümesi yaktı

Sakarya Karapürçek'te bit saran kümes için yakılan ateş yanındaki barakayı kül etti.

İHA | 05.07.2018 - 15:54..
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Karapürçek ilçesi Meşepınarı Mahallesi’nde Mehmet Yıldız isimli vatandaş, bit saran tavuk kümesinde bitlerden kurtulamayınca sinirlenip kümesi yakmak istedi.

BARAKA DA YANDI

Yakılan ateş kümesin bitişiğinde bulunan barakaya sıçradı. Alevler kısa sürede büyüyerek kümesin yanı sıra barakayı da sardı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı Akyazı İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Ancak kümesin yanında baraka da yangında küle döndü.

Bit saran kümesi yaktı VİDEO



Bit saran kümesi yaktı

Bit saran kümesi yaktı

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