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Bitcoin Asya'dan gelen haberle değer kaybetti

Son dönemin gözdesi haline gelen kripto paralardan Bitcoin, Asya'dan gelen haberler üzerine yüzde 18,5 değer kaybetti.

AA | 17.01.2018 - 02:56..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Bitcoin Asya'dan gelen haberle değer kaybetti

Asya ekonomilerinin sanal para birimleri üzerindeki regülasyonları arttırma olasılığıyla yüzde 18,5 değer kaybeden Bitcoin, 12 bin doların altına düştü.

Bitcoin'in değeri, dünü 13 bin 590 dolardan kapamasının ardından, bugün yüzde 18,5 değer kaybederek 11 bin 69 dolara kadar geriledi.

Bitcoin Asya'dan gelen haberle değer kaybetti

GÜNEY KORE VE ÇİN'DE YASAKLANMA RİSKİ TAŞIYOR

Bitcoin son üç buçuk haftaki kazançlarının hepsini kaybederken, 22 Aralık'tan bu yana da en düşük seviyesine inmiş oldu.

Güney Kore Finans Bakanı Kim Dong-yeon, bugün yaptığı açıklamada, ülkesinde sanal para birimi ticaretinin yasaklanmasının hala "olası" olduğunu söylemişti.

Ayrıca, Çinli yetkililerden bugün yapılan açıklamada, kripto para ticareti yapılan platformlara erişimin Çin'de kapatılabileceği bildirilmişti.

EN YÜKSEK TALEP ASYA'DA

Dünyada sanal para birimlerine olan talebin en yüksek olduğu 3 ülkeden ikisi olan Çin ve Güney Kore'de regülasyonların artabileceği endişesiyle, Bitcoin dışındaki diğer kripto paralarda da bugün düşüş görüldü.

Ethereum'un değeri yüzde 24 kayıpla 966 dolara kadar gerilerken, Ripple'ın değeri de yüzde 32 düşüşle 1,12 dolara düştü.

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