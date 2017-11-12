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Bitcoin ile uyuşturucu siparişi verdiler

Sanal para “bitcoin” ile Kanada ve İngiltere’den esrar ve bonzai siparişi veren 5 üniversite öğrencisine suçüstü yapıldı.

12.11.2017 - 11:46
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Yurtdışından gelen kargoları gözetim altına alan İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, son 1 ayda 5 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

GÜMRÜK MUHAFAZA EKİPLERİ KARGOCU KILIĞINDA

Kanada ve İngiltere’den gelen, üzerinde gönderici bilgisi bulunmayan kargoları takip eden ekipler, uzman köpekler aracılığıyla paketlerde uyuşturucu madde olduğunu tespit etti. Gümrük Muhafaza ekipleri, kargocu gibi davranarak gelen kargoları alıcılarına teslim etti. 1 ay içinde ayrı zamanlarda kargoları alan kişiler, kargoların içinde uyuşturucu çıkması üzerine suçüstü yakalandı. Paketlerde 35 ile 150’şer gramlık Kanada esrarı ve bonzai bulunduğu belirlendi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre; gözaltına alınan öğrencilerden Y.T. ve B.O. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, tıp fakültesi öğrencisi C.K. ile M.Ç. ve M.B.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tıp öğrencisinin, “uyuşturucu madde ithal etme” suçundan tutuklamaya sevk edildiği, ancak ilk kez bu maddeyi kullanmak için aldığını, ithalat kastının olmadığını, pişman olduğunu söylediği ve bu nedenlerle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Şüphelilerden Y.T.’nin Ümraniye’deki evinde yapılan aramalarda da az miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Evde bir de kurusıkı silah bulundu.

Bitcoin ile uyuşturucu siparişi verdiler

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