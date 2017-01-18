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Bitlis Valiliğinden ’özel güvenlik bölgesi’ açıklaması

Bitlis kent merkezi ile Tatvan, Mutki, Güroymak ve Hizan ilçelerindeki bazı alanlar 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

18.01.2017 - 16:15
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Bitlis Valiliğinden ’özel güvenlik bölgesi’ açıklaması

İŞTE O BÖLGELER

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Anadere-1 ve Anadere-2 bölgesi, Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Peşan, Giriha, Panavapotu, Tiş, Banaf, Mezre, Şehit, Derbererika, Şutlan, Zinit, Karzo, Kibar, Büyük, Tüskan, Derviş Dağı, Surun, Bigazine, Kireç, Demosevdu, Didevan, Bilan, Kurugöl, Gevriger, Mirzametelis, Beyaztaş, Paligiri ve Kuştaşı tepe bölgelerinde, Hizan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Hizan-1, Hizan-2 ve Hizan-3 bölgesi ve Merkez Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Sehi-1 ve Sehi-2 bölgesi, Deliktaş bölgesi, Direktaş bölgesi, Geman Tepe-1 ve Geman Tepe-2 bölgesi, Sarpkaya-1 ve Sarpkaya-2 bölgesi, Mutki İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Mutki-1, Mutki-2 ve Mutki-3 bölgesinde Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Tatvan-1, Tatvan-2 ve Tatvan-3 bölgesi; milli güvenlik, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11’inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 32/A maddesine istinaden; bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların mezkur bölgelerindeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 15 gün süreyle 17– 31 Ocak 2017 tarihleri arasında ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edilmiştir” denildi.

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