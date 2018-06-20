Bitlis yenileniyor

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bitlis Belediyesi tarafından kentte hayata geçirilen yatırımlar devam ediyor. Bitlis Belediyesi, cadde ve sokakları kültürel dokuya uygun hale getirerek, kentin tarihini yeniden ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

İlk etapta Kale Altı Caddesi aslına uygun restore edilirken, hemen ardından ise Tarihi Sinema Yokuşu olarak bilinen mevkide çalışmalar başlatıldı. Burada çalışmalar devam ederken, kentin en revaçta yeri olan Ulu Cami Meydanı’nda da sokak sağlıklaştırması başlatıldı.

ESNAF CEBİNDEN MASRAF YAPMAYACAK

Ulu Cami Meydanı, Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yapılacak sokak çalışmasıyla restore edilecek ve cadde esnafları, tarihi dükkanlarının restorasyonunda cebinden masraf yapmayacak.

Vali Ustaoğlu, göreve geldikleri ilk günden itibaren Bitlis’te en önem verdikleri hususun sokak sağlıklaştırması çalışması olduğunu söyledi.

"KADİM KENT KİMLİĞİNE KAVUŞUYOR"

Ustaoğlu, “Hatta bununla ilgili sloganımız ise ‘Kadim Kent Kimliğine Kavuşuyor’ dur. Bu kadar tarihi ve kültürel derinliği olan bu ilimizde, bu tarihi eserlerin ortaya çıkartılması, yeni kuşaklara aktarılması bizim en öncelik verdiğimiz husustur. İlk gün başlattığımız proje, kale altındaki Arifbey Caddesi ve eski belediyenin civarından Mutki durağına kadar olan yaklaşık 750 metre uzunluğundaki cadde üzerindeki 316 dükkanı kapsayan bir çalışmaydı. Burada öncelikli olarak binalarımıza dış giydirme yaptık, standart camekanlar yaptık. Bunlara ek olarak standart tabela ve kepenkler yaptık. Çatısı olmayan dükkanlarımıza çatılarını yaptık. Takriben her bir dükkana 10 ile 50 bin arası para harcandı. Bu çalışmalarımız, vatandaşımız tarafından olumlu karşılanınca Samsun Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğümüz proje kapsamında Ulu Cami Meydanı bizim en önemli meydanımız. Maalesef etrafı gerek çarpık yapılaşma gerekse başta taksi durağı ve bankaların ATM’leri ile orası adeta işgal edilmiş durumdaydı. Orayı trafiğe kapattık ve orada da aynı kale altında yaptığımız gibi yine dükkanlarımıza giydirmeler, çatı yapımından standart tabela ve kepenkler dahil olmak üzere inşallah orayı kimlikli ve kişilikli meydan haline getiriyoruz. Şu anda işin sonuna yaklaşmış durumdayız. Muhtemeldir ki önümüzdeki 15-20 gün içinde orası Bitlis’e, tarihine ve kültürel derinliğine yakışan meydan haline gelecektir.” dedi.