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Bitlis’te 6 terörist öldürüldü

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca, teröristle mücadele harekatı kapsamında yapılan operasyonlarda 6 terörist öldürüldü.

19.01.2017 - 17:10
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Bitlis’te 6 terörist öldürüldü

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede kış operasyonlarına devam edildiği bildirildi.

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada, “Bitlis merkez ilçesi Başmaklı, Balcılar ve Ilıcak kırsalında 11 Ocak 2017 tarihinde başlatılan Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonu devam etmektedir. Devam eden operasyon esnasında, teröristlerle 14 Ocak 2017 günü temas sağlanmış olup, çıkan çatışmada 6 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiş, ayrıca yapılan temas aramasında 5 adet sığınak ve bir adet avcı boy çukuru imha edilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden ve sığınaklardan 5 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 2 adet el bombası, silahlara ait çok sayıda mühimmat, EYP yapımında kullanılan malzeme, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Sorumluluk bölgesinde bulunduğu değerlendirilen teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilinceye kadar, zaman mevhumu gözetmeksizin Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca operasyonlara kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

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