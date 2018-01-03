Bitlis'te PKK'nın patlayıcı malzemelerine el konuldu

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ve 10. Komando Tugay Komutanlığı unsurlarınca, Hizan'ın Balga Mahallesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyon sırasında tespit edilen toprağa gömülü haldeki patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemelerin, cumhuriyet savcılığına bilgi verilerek yerinde imha edildiği belirtilen açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.