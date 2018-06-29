Türk Silahlı Kuvvetlerinin, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar, PKK'lı teröristlere adeta nefes aldırmıyor.
Dün İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 10 teröristin etkisiz hale geldiği bildirilmişti.
"ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"
Mehmetçik operasyon düzenlediği sırada kırsalda bulunan vatandaşlar ise o anları kayıt altına aldı.
Görüntülerde askerlerin, PKK'lı teröristleri ateş altına aldığı sırada bir kişinin, "Allah'ınıza kurban. Yapıştır. Vur vur. Allah devletimize zeval vermesin." dediği duyuluyor.
Bitlis'teki operasyon anı amatör kameralara yansıdı ViDEO