Bitlis'teki operasyon anı amatör kameralara yansıdı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir kulede yangın çıktı. İtfaiye yangının olduğu bölgeye ulaştı.

Düzce’de uyuşturucu madde resmi baskılı tişört giyerek uyuşturucu satıcısı olduğunu belli eden şahıs, polis ekiplerinin baskını sonucu yakalandı.

Çoğu zaman çocukluk hatta bebeklik yaşlarında başlayıp, yetişkinliğe dek devam eden, sürekli tekrar eden bir davranış bozukluğudur.

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Brüksel'de AB zirvesi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB liderleri sığınmacı krizini çözmek için bir araya geldi. AB'nin en önemli toplantılarından biri olan zirve üye devletler için oldukça çetin geçti.