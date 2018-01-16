Bizim Hikaye dizisi setinde ölümlü kaza

Dün Sarıyer'de Bizim Hikaye dizisinin çekildiği alana jeneratör ve ışık taşıyan kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.

BİR ÖLÜ BİR YARALI

Feci kazada sürücü Kemal Bozdoğan (40) hayatını kaybetti. Yanındaki kişi ise yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Dizinin başrol oyuncularından Burak Deniz sosyal medya hesabından acısını paylaştı.

Burak Deniz'in paylaşımı:

"Sarıyer'de yaşanan acı kazada hayatını yitiren ekip arkadaşımız Kemal Bozdoğan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bizim Hikaye ekibi olarak ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz."