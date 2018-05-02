'Bizim Mahalle'nin 1 ve 3'üncü etaplarının ihalesi iptal

Projeleri ve kampanyalarıyla gayrimenkul sektöre damgasını vuran öncü şirket Emlak Konut GYO, 'Bizim Mahalle' projesi ile ilgili bir karar aldı.

EMLAK KONUT GYO'DAN AÇIKLAMA

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Şirketimiz projelerinden olan ve sırasıyla 04.05.2018 - 08.05.2018 tarihlerinde 1. Oturumları yapılacak olan, İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ile İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 3. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihaleleri, ileriki süreçte yeniden değerlendirilmek üzere iptal edilmiştir." ifadeleri yer aldı.