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Bizim Mahalle'nin 2'inci etabının detayları belli oldu

Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçecek Bizim Mahalle projesinin 2'ici etabında inşaat önümüzdeki haftalarda başlayacak.

Haber Merkezi | 10.05.2018 - 11:08..
  1. Haberler
  2. Emlak Konut

Emlak Konut GYO ve Dağ Mühendislik imzası ile inşasına başlanan Bizim Mahalle projesinin detayları belli oldu.

Bizim Mahalle'nin 2'inci etabının detayları belli oldu

ÇED SÜRECİ BAŞLADI

Bizim Mahalle 2'inci Etap projesinin ÇED süreci başladı. Proje; toplam 318 milyon 93 bin 859,62 liraya mal olacak. 1 milyon metrekarelik alana sahip olacak Bizim Mahalle 2. Etap'ta 1700 adet daire ve 175 adet ticari ünite yer alacak.

Türk mimarisine uygun olarak tasarlanacak projede 110 adet 1 oda 1 salon, 600 adet 2 oda 1 salon, 840 adet 3 oda 1 salon ve 150 adet 4 oda 1 salon daire bulunacak.

Bizim Mahalle'nin 2'inci etabının detayları belli oldu

'ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR' BELGESİNDEN SONRA İNŞAAT BAŞLAYACAK

Bizim Mahalle 2'inci Etap'ta ÇED süreci devam ediyor. 'ÇED Gerekli Değildir Belgesi' alındıktan sonra inşaat çalışmalarına start verilecek.

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