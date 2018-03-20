1 ABD Venezuela'nın kripto parasını yasakladı Venezuela'daki yolsuzluk faaliyetleri ve yönetim zafiyeti gerekçesiyle 4 üst düzey kamu yetkilisini yaptırım listesine ekleyen ABD, kripto para birimi Petro'yu da yasakladı.

2 Usulsüz araç çeken polis çetesi çökertildi Antalya'da, park edilen araçları usulsüz şekilde anlaşmalı otoparka çekip rüşvetle sahiplerine teslim eden 17 polis hakkında, 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

3 Hayvanların drone'a verdikleri ilginç tepkiler Fransa'da bir doğal yaşam parkında, drone ile çekim yapılırken hayvanların verdikleri sevimli tepkiler kameraya kaydedildi.

4 Kendi aracını yaktı sosyal medyadan tehditler savurdu Ankara'da kendi aracını yakarak sosyal medyada canlı yayın yapan bir genç, "Canımı yakan herkes bu dünyada yanacak" dedi.

5 BM çalışanları New York'ta protesto yaptı Tek derdi Türkiye ile uğraşmak olan Birleşmiş Milletler'in çalışanları, Uluslararası Kamu Hizmeti Komisyonu'nun kemer sıkma politikalarından dolayı protesto düzenledi.

6 Kendisini evine bırakan polislere ateş eden kişi yakalandı Adana'da alkollü olduğu için polis tarafından evine bırakıldıktan sonra ekiplere pompalı tüfekle ateş eden zanlı yakalandı.