BM Genel Sekreteri: Çok sayıda güç etkin olacak

ABD'nin Türkiye, Çin ve Rusya'ya karşı başlattığı ticaret savaşına değinen Guterres, "Çok sayıda gücün etkin olduğu bir düzene doğru gidiyor" şeklinde konuştu.

"ABD'NİN YUMUŞAK GÜCÜ AZALIYOR"

"ABD, bugün ticaret ve birtakım konularla uğraşıyor" diyen Guterres, The Atlantic dergisine konuştu. Guterres, "ABD'nin yumuşak gücü azalıyor." dedi.

Dünya genelinde şartların değiştiğini ifade eden Genel Sekreter, "Daha önce uluslararası ilişkilerde baskın bir rolü olan Amerikan toplumunun bugün ilgisi daha az." değerlendirmesine yer verdi.

DÜNYA PARÇALARA AYRILMIŞ DURUMDA

Genel Sekreter Guterres, "Dünya parçalara ayrılmış bir durumda ve Soğuk Savaş'ın bitmesinden bu yana Amerika önderliğindeki düzen henüz tanımlanmamış çok sayıda gücün etkin olduğu bir düzene doğru gidiyor, ABD'nin ve dünyanın bu yeni duruma alışması gerekiyor." ifadelerini kullandı.