BM kayıp Suudi prensinin peşine düştü

Suudi Arabistan'da geçtiğimiz aylarda aralarında bakan ve zengin iş adamlarının da bulunduğu çok sayıda kişi hapse atılmıştı. Operasyonlar sona erdi, tutuklular serbest bırakıldı ancak bazı prenslerden halen ses seda yok.

'Kayıp prensler' konusu uluslararası kamuoyuna taşındı.

BM'DEN SORUŞTURMA

Geçtiğimiz yıllarda da gündeme gelen kaybolma vakaları nedeniyle, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, 12 Mayıs'ta Kuveyt'ten Suudi Arabistan'a giden ve o tarihten beri kendisinden haber alınamayan Suudi prens Nawaf Talal Rasheed hakkında Suudi Arabistan'dan söz konusu prensin ne şartlarda ve nerede olduğu sorusuna yanıt verilmesini talep etti.

Hiçbir şekilde irtibat kurulamayan prensin gözaltına alınması durumunda, prens ile ilgili bilgilerin paylaşılması istendi.

İŞKENCE VE İNFAZ İDDİALARI

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları ofisinden, Suudi Arabistan'da gözaltındaki kadın hakları aktivistleri ve diğer aktivistler hakkında bilgilendirme yapıldı. Son 3 yılda da, yaşamlarını Avrupa'da sürdüren 3 Suudi prens ortadan kaybolmuş, Suudi hükümetini eleştiren prensler kaçırılarak Suudi Arabistan'a götürüldüğüne ilişkin deliller bulunmuştu.

Özellikle geçtiğimiz aylarda yapılan operasyonlarda işkence ve infaz konularının da gündeme gelmesi, soruşturmayı tetikleyen bir diğer detay oldu.