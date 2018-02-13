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BM: Onbinlerce çocuk silahlı grupların elinde

Birleşmiş Milletler'den, geçen yıl çatışmaların yaşandığı 20 ülkede savaşçı olarak kullanılan 5 binden fazla çocuğun serbest bırakıldığı bildirdi.

AA | 13.02.2018 - 01:15..
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BM Genel Sekreteri Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba, ''Çocuk Askerlerin Kullanımına Karşı Uluslararası Gün'' dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, çatışma bölgelerinde on binlerce kız ve erkek çocuğun silahlı gruplarca kaçırılarak savaşçı olarak kullanıldığına dikkat çekti.

Çocukların silah altına alınmasına karşı yürütülen uluslararası çabalar doğrultusunda geçen yıl 20 ülkede silahlı çatışmalarda savaşçı olarak kullanılan 5 binden fazla çocuğun serbest bırakıldığını belirten Gamba, bu çocukların ''dehşete düşüren seviyelerde'' şiddete maruz kaldığını ifade etti.

BM: Onbinlerce çocuk silahlı grupların elinde

Şiddetin, çocuklar üzerinde çok ciddi fiziksel ve psikolojik sonuçlar oluşturduğunu kaydeden Gamba, bu çocukları çatışmaların dışında tutmanın, uluslararası toplumun sorumluluğu olduğunu vurguladı.

BM: Onbinlerce çocuk silahlı grupların elinde

Terör örgütü PKK'nın silah altına aldığı çocuklar

Çocukların en fazla savaşçı olarak kullanıldığı ülkeler arasında Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Irak, Myanmar, Nijerya, Somali, Güney Sudan, Suriye ve Yemen yer alıyor.

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