BM: Suriye'de 3 milyon insan hala kuşatma altında

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Suriye'de kuşatma altındaki nüfusunun yaklaşık yüzde 95'inin bulunduğu Doğu Guta'ya aylar sonra bugün insani yardım ulaştırıldığını belirterek, "Yetersiz beslenme ile karşı karşıya olan çocukların sayısı ürkütücü boyutlarda ve tıbbi yardıma ihtiyaç duyan 400'den fazla kişinin tahliye edilmesi gerek." dedi.

Lowcock, BM Güvenlik Konseyi'nde Ortadoğu'daki gelişmelerin ele alındığı toplantıya Amman'dan video konferans yoluyla katılarak, Suriye'deki insani duruma ilişkin bilgi verdi.

Suriye'de hala 13 milyondan fazla kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Lowcock, özellikle ülkenin doğusunda devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmelerin de devam ettiğini ve bu yılın başından beri 1,8 milyon kişinin evlerini terketmek zorunda kaldığını söyledi.

Rakka'daki çatışmalar ve hava saldırılarının siviller ve sivil alt yapı üzerindeki etkilerinden endişe duyduğunu belirten Lowcock, Rakka'nın terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması operasyonlarında 436 bin kişinin yerinden edildiğini anlattı.



Deyr ez-Zor'daki çatışmalar nedeniyle ekim ayında 250 binden fazla kişinin yerinden edildiğini aktaran Lowcock, çatışmaların, özelikle bu bölgede yayılmaya devam eden çocuk felci salgınıyla mücaledeyi kesintiye uğrattığını belirtti.

"DEAŞ, HUMUS'TA EN FAZLA 128 KİŞİYİ KATLETTİ"

Humus'ta bu ay DEAŞ'ın en fazla 128 kişiyi infaz ettiği yönünde haberlerin geldiğini söyleyen Lowcock, Suriye-Ürdün sınırında ise 50 bin sivilin mahsur kaldığını anlattı.



Suriye'de yaklaşık 3 milyon kişinin kuşatma altında ve erişimin zor olduğu bölgelerde yaşamaya devam ettiğini anlatan Lowcock, sözlerini şöyle tamamladı:



"Doğu Guta'da günlük çatışmalar devam ediyor. Suriye'nin kuşatma altındaki nüfusunun yaklaşık yüzde 95'inin bulunduğu Doğu Guta'ya aylardır insani yardım gitmiyor. Bu yılın başından beri 400 bin kişinin 110 binine gıda yardımı yapıldı, bugün ise 40 bin kişiye gıda ve sağlık yardımı ulaştırıldı. Yetersiz beslenme ile karşı karşıya olan çocukların sayısı ürkütücü boyutlarda ve tıbbi yardıma ihtiyaç duyan 400'den fazla kişinin tahliye edilmesi gerek."

İNGİLTERE'DEN DOĞU GUTA ÇAĞRISI

Öte yandan, İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın açlık bölgesine dönüşmesinden endişe duyduklarını belirterek, rejim ve müttefiklerine kuşatmayı kaldırmaları ve insani yardım girişlerine izin vermeleri çağrısı yaptı.