BM terör örgütü PKK'nın açıklamalarını ciddiye aldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor.

SİVİL TERÖRİSTLER

Mehmetçik'ten ağır darbeler alan teröristler, bölgede sivillerin öldüğü yalanını yayabilmek için çatışmalara sivil kıyafetlerle giriyor.

Yaşananlarla ilgili terör örgütünün aracılığıyla yazılan yalan raporlar Birleşmiş Milletler'e gönderildi.

BM RAHATSIZ

Raporlar ışığında konuşan BM Suriye Bölgesel İnsani Yarım Koordinatörü Panos Moumtzis, "Afrin'den sivil ölümleri ve yaralanmaları hakkında rahatsız edici raporlar almaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Moumtzis, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili endişelerinin devam ettiğini de sözlerine ekledi.