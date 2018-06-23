taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.852
USD
4,6789
EURO
5,4540
ALTIN
190,94
PETR
75,8100

BM: Trump ABD'yi yoksullaştırıyor

ABD ve BM arasındaki vergi uygulaması gerginliği her geçen gün artıyor. BM, yayınladığı bir raporla Trump'ın ABD'yi yoksullaştırdığını

AA | 23.06.2018 - 07:52..
  1. Haberler
  2. Dünya

Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik durumunun değerlendirildiği bir raporu duyuran Birleşmiş Milletler Trump'ın politikalarının ülkeyi yoksullaştırdığını belirtti.

BM: Trump ABD'yi yoksullaştırıyor

"TRUMP ÜLKEYİ FAKİRLEŞTİRİYOR"

ABD’deki gelir eşitsizliğine vurgu yapılan raporda, "Fırsatlar ülkesi olarak bilinen ülkelerinden biri olan ABD, hızla eşitsizliğin ve gelir dağılımının şampiyonu haline geldi." ifadeleri yer aldı.

BM'nin yayınladığı rapordan sonra ABD'nin BM Büyükelçisi Nicki Haley, konu üzerine açıklama yaptı. Haley, "Birleşmiş Milletler'in Amerika'da yoksulluğu inceleme kabiliyeti çok saçma" ifadelerini kullanarak. raporun ABD'nin BM insan hakları konseyinden çekileceğini duyurmasından iki gün sonra geldiğine dikkat çekti.

Öte yandan bazı siyasetçiler ise ülkeyi böyle bir duruma düşürdüğü için Trump yönetimini suçladı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya'dan Arnavutluk'a UÇK mesajı

Rusya'dan Arnavutluk'a UÇK mesajı

47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu daveti kabul etmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu daveti kabul etmedi

53
Erdoğan: İnce Kılıçdaroğlu tarafından oyuna getirildi

Erdoğan: İnce Kılıçdaroğlu tarafından oyuna getirildi

47
AGİT seçim sonrası için kaos planı yaptı

AGİT seçim sonrası için kaos planı yaptı

47
ABD: Rusya ateşkes ihlallerine son vermeli

ABD: Rusya ateşkes ihlallerine son vermeli

7
BM Rusya'nın askerlerini Transdinyester çıkartacak

BM Rusya'nın askerlerini Transdinyester çıkartacak

2
Çipras Euro Grubu Toplantısı'nda kravat taktı

Çipras Euro Grubu Toplantısı'nda kravat taktı

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM