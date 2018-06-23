BM: Trump ABD'yi yoksullaştırıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik durumunun değerlendirildiği bir raporu duyuran Birleşmiş Milletler Trump'ın politikalarının ülkeyi yoksullaştırdığını belirtti.

"TRUMP ÜLKEYİ FAKİRLEŞTİRİYOR"

ABD’deki gelir eşitsizliğine vurgu yapılan raporda, "Fırsatlar ülkesi olarak bilinen ülkelerinden biri olan ABD, hızla eşitsizliğin ve gelir dağılımının şampiyonu haline geldi." ifadeleri yer aldı.

BM'nin yayınladığı rapordan sonra ABD'nin BM Büyükelçisi Nicki Haley, konu üzerine açıklama yaptı. Haley, "Birleşmiş Milletler'in Amerika'da yoksulluğu inceleme kabiliyeti çok saçma" ifadelerini kullanarak. raporun ABD'nin BM insan hakları konseyinden çekileceğini duyurmasından iki gün sonra geldiğine dikkat çekti.

Öte yandan bazı siyasetçiler ise ülkeyi böyle bir duruma düşürdüğü için Trump yönetimini suçladı.