Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'deki Esad kaliamının ardından 1 aylık insani ateşkes kararı almıştı. Karar doğrultusunda BM'nin Doğu Guta'ya gönderdiği yardım paketlerinin içinden kurtlu yiyeceklerin çıktığı belirtildi.

BM yardım paketleriyle kurtlanmış yiyecek gönderdi VİDEO



ÇOCUKLAR İÇİN DE BESLENME MALZEMESİ GÖNDERİLMİŞTİ

27 bin 500 kişi için buğday ununun yanı sıra, çocuklar için özel beslenme maddeleri dağıtılmıştı.

Yardımların dağıtılmasının ardından sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerde, yardım kuruluşlarının gönderdiği gıda malzemelerinden kurt çıktığı öne sürüldü. Kolilerde bulunan bakliyatların bazılarında kurt olduğu belirtilirken, bazı ürünlerin ise tarihinin geçtiği ifade edildi.

Görüntüleri çeken Suriyeliler, ürünleri göstererek tarihlerinin geçtiğini ve bazı yiyeceklerin koktuğunu iddia etti.