taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.618
USD
3,5132
EURO
3,9984
ALTIN
141,13
PETR
47,2900

BM'den korkutan Rakka raporu

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri el Hüseyin, Rakka'ya havadan ve karadan düzenlenen saldırılarda 173 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

28.06.2017 - 22:26
  1. Haberler
  2. Dünya
BM'den korkutan Rakka raporu

Zeyd Raad el Hüseyin, yaptığı yazılı açıklamada koalisyon güçlerinin kara saldırılarının yoğunlaştığına ve bunun sonucu 100 bine yakın sivilin kapana kısıldığına dikkati çekti.

SİVİLLER İÇİN ENDİŞE EDİLİYOR

Rakka'daki sivillerin içinde bulunduğu durumdan derin endişe duyduğunu ifade eden Hüseyin, tüm tarafları Rakka'daki sivillerin hayatını riske atmamaya davet etti.

BM'den korkutan Rakka raporu

"ASKERİ BİR ZAFER UĞRUNA FEDA EDİLMEMELİLER"

"Siviller hızlı bir askeri zafer uğruna feda edilmemelidir." diyen Hüseyin, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun 1 Haziran'dan bu yana Rakka'ya yönelik hava ve kara saldırılarında iyimser tahminle en az 173 sivilin hayatını kaybettiğini aktardı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Rakka'nın terör örgütü DEAŞ'ın elinden alınması için yürütülen operasyonlarda sivillerin ve sivil altyapının korunması çağrısında bulunmuştu.

İlginizi Çekebilir
Rusya'dan ABD'ye tepki
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın ABD'deki diplomatik mal varlığına el konulmasına vereceği yanıtı hazırladığını bildirdi.
AB'nin hedefi Türk askerinden temizlenmiş Kıbrıs
Kıbrıs görüşmelerinde çözümün bulunmasında her zaman koşullar üreten AB, başarı için bir ön koşul daha ortaya attı.
Bakan Işık, ABD’li mevkidaşı Mattis ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD'nin Suriye'de PYD /YPG ile ilişkisinden Türkiye'nin duyduğu rahatsızlığı Mattis'e iletti.
Fransız generalin seyahat aracı: Alpha Jet
Fransız Hava Kuvvetleri'nden bir general, evine seyahatte daha önce eşine rastlanmayan bir yöntem kullandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mahsun Kırmızıgül kilo aldı

Mahsun Kırmızıgül kilo aldı

161
Fenerbahçe sezonu açtı

Fenerbahçe sezonu açtı

27
Teröristbaşı Salih Müslim Rusya'dan yardım bekliyor

Teröristbaşı Salih Müslim Rusya'dan yardım bekliyor

126
TSK YPG kontrolündeki Afrin'i bombaladı

TSK YPG kontrolündeki Afrin'i bombaladı

324
Burak Yılmaz'ın tokat atma nedeni ırkçılık

Burak Yılmaz'ın tokat atma nedeni ırkçılık

103
Devrim Muhafızları'ndan Ruhani'ye gözdağı

Devrim Muhafızları'ndan Ruhani'ye gözdağı

59
Türkiye hızlı tren ağlarıyla donatılıyor

Türkiye hızlı tren ağlarıyla donatılıyor

188
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM