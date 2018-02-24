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BMGK'dan Suriye'de ateşkes kararı

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'de bir ay "insani ateşkes" kararı aldı.

AA | 24.02.2018 - 22:23..
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BMGK'dan Suriye'de ateşkes kararı

İsveç ve BMGK şubat ayı dönem başkanı Kuveyt tarafından hazırlanan karar tasarısı Konsey'de oylamaya sunuldu.

HASTA VE YARALILARIN TAHLİYESİ İÇİN BİR AY SÜRE

BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edilen tasarı ile Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındı.

BMGK'dan Suriye'de ateşkes kararı

ABD'nin BM temsilcisi Nikki Haley

İNSANİ DURUMUN ALARM VERDİĞİ YERLER İÇİN

Kararda, Suriye genelinde insani yardımların ''güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir'' bir şekilde ulaştırılabilmesi ve ''durumu ağır hasta ve yaralıların'' tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan ''gecikmeden'' çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edildi.

BMGK'dan Suriye'de ateşkes kararı

Rusya BM temsilcisi Nebenzia

Kararda ayrıca özellikle rejimin kuşatması altında olan insani durumun ''alarm verdiği'' Doğu Guta'da da dahil Yarmuk, Fua ve Kefraya'da kuşatmanın kaldırılması talebinde bulunuldu.

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