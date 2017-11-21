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BM'nin Suriye raporu

BM 2011'den bu yana Suriye devam eden iç savaşın etkilerini rakamlarla ortaya çıkardı.

21.11.2017 - 18:56
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Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Suriye'de yerinden edilen kişilerin evlerine geri dönmesinin herhangi bir hazırlık olmadan kendiliğinden gerçekleştiği ve gönüllü, güvenli ve sürdürülebilir geri dönüşler olmadığının altı çizildi.

YERİNDEN EDİLENLER

Suriye içinde 2011'den bu yana yerinden edilen kişilerin sayısının toplamda 6,1 milyona ulaştığı aktarılan açıklamada, bu yıl eve dönüşlerin çoğunluğunun yılın ilk yarısında gerçekleştiği kaydedildi.

BM'nin Suriye raporu

İÇ SAVAŞTA SURİYELERİN YÜZDE 96'SININ EVİ ZARAR GÖRDÜ

Açıklamada, yaşadıkları yerlere geri dönen Suriyelilerin yüzde 96,3'ünün evinin iç savaşta zarar gördüğü ve onarıma ihtiyaç duyduğu vurgulanarak, bu kişilerin yarısının temiz su, gıda ve sağlık hizmetlerinden mahrum olduğu bildirildi.

BM'nin Suriye raporu

13 MİLYON İNSAN YARDIMA MUHTAÇ

Öte yandan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yayımlanan raporda, Suriye'de 13,1 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu belirtildi.

BM'nin Suriye raporu

500 BİNE YAKIN KİŞİ ABLUKA ALTINDA

Raporda, ülke içinde yerinden edilen, şiddete maruz kalan ve temel insani hizmetlerden mahrum olan 5,6 milyon Suriyelinin temel insani ihtiyaçlarının ise daha acil ve şiddetli olduğu uyarısında bulunuldu.

Suriye'de 2,98 milyon kişinin ulaşılması zor bölgelerde yaşadığına dikkat çekilen raporda, halen 419 bin kişinin ise abluka altında yaşadığı kaydedildi.

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