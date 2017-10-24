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BM raportörü: Açlığı silah olarak kullanmak savaş suçudur

BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Hilal Elver, savaş bölgelerinde gıda yardımlarının bilinçli olarak engellendiğini söyledi.

24.10.2017 - 08:24
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Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Hakkı Özel Raportörü Hilal Elver, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında BM Genel Kurulu'na sunduğu yıllık raporuna ilişkin bilgi verdi.

"20 MİLYON İNSAN KITLIK TEHLİKESİ ALTINDA"

Dünyanın bu yıl BM tarihinde en büyük insani felaketle karşı karşıya olduğunu belirten Elver, Yemen, Somali, Güney Sudan, Nijerya ve Suriye'de 20 milyon insanın kıtlık ile karşı karşıya olduğunu ifade etti.

BM raportörü: Açlığı silah olarak kullanmak savaş suçudur

"AÇLIK, SAVAŞ SİLAHI OLAMAZ"

Dünya genelinde ise 815 milyon kişinin yetersiz beslendiğine ve birçok ülkenin yasal sorumluluklarını yerine getirmediğine dikkati çeken Elver, "Savaş bölgelerinde açlık ve hastalıklar, çatışmalardan daha fazla ölüme neden oluyor. Gıda, gıda yardımı ve gıda üretimini kasıtlı olarak engellemek savaş suçudur." dedi.

BM raportörü: Açlığı silah olarak kullanmak savaş suçudur

Beslenmenin tüm insanlar için koşulsuz bir insan hakkı olduğunu belirten Elver, açlığın savaş silahı olarak kullanılmaması, kullananların ise Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi çağrısı yaptı.

Arakan'da yaşanan insani krize de dikkati çeken Elver, açlık tehdidinin ciddi boyutlara ulaştığını ve uluslararası toplum bir an önce harekete geçmezse durumun daha da kötüleşeceği uyarısında bulundu.

Elver, Myanmar hükümetine ise BM'nin bağımzsız araştırma komisyonunun Arakan'a erişimine izin vermesi çağrısı yaptı.

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