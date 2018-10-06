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BMW 467 aracını sahiplerinden geri istedi

BMW, Rusya'da sattığı 467 adet Mini Countryman model arabayı yüksek basınç pompasının koruyucu mahfazasının olmaması sebebiyle sahiplerinden geri istedi.

İHA | 06.10.2018 - 04:46..
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BMW’nin Rus pazarındaki Mini Countryman üreticisinin resmi temsilcisi Russland Trading, Rusya’daki 467 adet Mini Countryman model otomobilini geri çağırdı.

Rosstandart’ın web sitesinde yer alan bilgilere göre, yüksek basınç pompası sorunları nedeniyle araçlar sahiplerinden geri isteniyor.

ARAÇLARDA YAKIT SIZINTISI TEHLİKESİ

Bilgide “2017 yılı Ocak ayından 2018’e kadar satılan Mini Countryman araçlarının F60 serisi VIN kodları ile geri çağırılıyor. Araçların geri çekilmesinin nedeni, yüksek basınç pompasının koruyucu mahfazasının olmamasıdır. Bu hasar ortadan kalmazsa ciddi bir kaza durumunda, yüksek basınç pompasında hasar meydana gelebilir, yakıt sızıntısı olasılığı ile yangın çıkabilir" cümleleri yer alıyor.

Geri çekilen araçlarda yüksek basınç pompasına koruyucu kapak takılması planlanıyor. Şirket tüm onarımları araba sahipleri için ücretsiz yapacak. “BMW Russland Trading” üreticisinin yetkili temsilcileri, araç sahiplerine onarım çalışmaları için araçlarını en yakın bayiye bırakmalarını isteniyor.

BMW 467 aracını sahiplerinden geri istedi

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