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BMW X5 yenilenen yüzüyle geri dönüyor

BMW'nin en çok talep gören modeli X5, yenilenen yeni yüzü ve arttırılan konforuyla 2019 yılında satışa sunulacak.

Haber Merkezi | 06.06.2018 - 17:28..
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Benal YILMAZ/ [email protected]

1999 yılında üretimine başlanan ve BMW'nin en çok satan SUV'u ünvanını elinde bulunduran X5 yenilenen yüzüyle, üretiminin 20. yıldönümü olan 2019 yılında satışa sunulacak. 5 ve 7 serisinde kullanılan CLAR platformunu kullanacak olan araçta bir çok yenilik mevcut.

BMW X5 yenilenen yüzüyle geri dönüyor

DIŞ GÖRÜNÜM

Daha düz bir görünüme sahip olan arka farlar, büyütülmüş BMW'ye özgü böbrek şeklindeki ön ızgara ve led farlar ilk göze çarpan detaylar arasında yer alıyor.

BMW X5 yenilenen yüzüyle geri dönüyor

İÇ MEKAN

Tamamen yenilenen iç mekanda; sanal kokpit, 12.3 inç boyutundaki orta ekran, yenilenen direksiyon, vites konsolu, ön konsol ve lüks dokunuşlar dikkat çekiyor.

BMW X5 yenilenen yüzüyle geri dönüyor

X5 ARTIK DAHA BÜYÜK

Uzunluk 35mm artarak 4 bin 921 mm'ye, genişlik 32mm artarak bin 970mm'ye, yükseklik 11mm artarak bin 737mm'ye, dingil mesafesi 42mm artarak 2 bin 975mm'ye ulaşan X5'in epeyce heybetli bir görünüme sahip.

BMW X5 yenilenen yüzüyle geri dönüyor

BMW X5 yenilenen yüzüyle geri dönüyor

BMW X5 yenilenen yüzüyle geri dönüyor

BMW X5 yenilenen yüzüyle geri dönüyor

BMW X5 yenilenen yüzüyle geri dönüyor

BMW X5 yenilenen yüzüyle geri dönüyor

BMW X5 yenilenen yüzüyle geri dönüyor

 

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