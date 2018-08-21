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Bodrum 2 milyon tatilciyi ağırlıyor

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk 4 gününde Bodrum'a 100 bin araç ve yaklaşık 2 milyon tatilci giriş yaptı.

İHA | 21.08.2018 - 18:27..
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9 günlük bayram tatili nedeniyle Bodrum’a gelen turist sayısı 2 milyona yaklaştı. Cuma günü mesai bitimiyle başlayan Kurban Bayramı tatili için Bodrum’a giren araç sayısı 100 bini geçti. Tatilin başlamasıyla birlikte ilk 3 gün trafik yoğunluğu oluşmuştu.

Kurban Bayramı’nın ilk gününde trafik yoğunluğu yerini sakinliğe bırakırken sahiller ise tıka basa doldu. Sabah saatlerinde sakin olan sahiller öğleden sonra ise yerini eğlencelere bıraktı. Su sporları yapan, denizde salıncağa binenler, su yataklarında yatan tatilciler renkli görüntüler oluşturdu.

GÜNÜBİRLİKÇİLER YER BULAMADI

Günübirlik gelen tatilciler ise sahillerde yer bulamadı. Oteller, pansiyonlar ve apartlarda boş oda kalmadı. Bayramın ilk günü tatil yapmak için gelen vatandaşlar otellerde yer bulamayınca geri dönmek zorunda kaldı. Rekor seviyede turistin geldiği ilçede esnafın da yüzü güldü.

Bodrum 2 milyon tatilciyi ağırlıyor

2 MİLYON TATİLCİ BODRUM’DA

2 milyon tatilcinin Bodrum’a akın ettiğini ifade eden 35 senelik turizmci Zeynel Kılıç, “Bugün de Bodrum’da 2 milyona yakın bir turist ağırlanıyor. Geçmişte yapılmış olan reklam ve tanıtımdan kaynaklanıyor. Bugün tüm otelciler ve bizim otelimizde yüzde yüz bir doluluk yakalamış durumdayız. Bizim işletmelerimiz bayram rezervasyonlarını 1 ay öncesinden tamamladı. 2018 yılında bizim işletmemiz Haziran ayından Eylül sonuna kadar yüzde yüz bir doluluk yaşamakta. 24 yıllık bir turizmci olarak ilk defa bu kadar yoğun bir sezon yaşıyoruz. Ciddi bir yoğunluk var. Bütün işletmeler, pansiyonla ve hatta ev pansiyonları bile dolu durumda. Bizim işletmelerimizin telefonları gün boyu gece de dahil susmuyor. Oda rezervasyonu yaptırmak istiyorlar otel dolu olduğu için geri çeviriyoruz tatilcileri. Önümüzdeki yıllarda da bu yoğunluk devam edecektir” şeklinde konuştu.

Bodrum 2 milyon tatilciyi ağırlıyor

Bodrum 2 milyon tatilciyi ağırlıyor

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