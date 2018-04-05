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Bodrum açıklarında 39 kaçak yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na geçmeye çalışan 39 göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

DHA | 05.04.2018 - 19:57..
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Sahil güvenlik ekipleri bu sabah, Bodrum açıklarından gelen ihbarla harekete geçti.

LASTİK BOTLA GEÇİYORLARDI

Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışan 39 kaçak, 7 metrelik lastik botta yakalandı. 1'i Iraklı, 38'i Suriyeli 39 kişi, Bodrum Limanı'na getirildi.

4'ü kadın ve 5'i çocuk olan topluluktaki birkaç kişide can yeleği varken, büyük bir kısmında bulunmadığı görüldü.

Bodrum açıklarında 39 kaçak yakalandı

GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLDİLER

Sahil güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler Bodrum Limanı'ndaki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Kaçak göçmenlerin karakoldaki işlemlerinin ardından Göç İdaresi'ne gönderileceği öğrenildi.

Bodrum açıklarında 39 kaçak yakalandı



Bodrum açıklarında 39 kaçak yakalandı



Bodrum açıklarında 39 kaçak yakalandı

Bodrum açıklarında 39 kaçak yakalandı

Bodrum açıklarında 39 kaçak yakalandı

Bodrum açıklarında 39 kaçak yakalandı

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