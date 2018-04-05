Bodrum açıklarında 39 kaçak yakalandı

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında birçok hasta bölgeden tahliye edildi.

1 CHP'li Mahmut Tanal kendisine kumpas kurulduğunu söyledi Meclis önündeki eylemde bir kadından soyunmasını isteyen CHP'li vekil, kendisinin bir provokatör olarak gösterilmeye çalışıldığını savundu.

2 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi’nde silahlı bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

3 Yurt dışında FETÖ operasyonları Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, MİT'in "18 ülkeden 80 FETÖ'cüyü paketleyip getirdiğini" açıkladı.

4 Avustralyalı şirket Diyarbakır'da petrol buldu Avustralya merkezli Trans Atlantic Exploration Mediterranean International, petrol işletme ruhsatı için başvuruda bulundu.

5 Askere moral veren sanatçılar CHP'nin hedefi oldu Askerlere moral vermeye giden sanatçılara "Reziller" diyen CHP Lideri, söylediklerinin arkasında olduğunu ifade etti.

6 Saldırıdan kurtulan akademisyen: Defalarca şikayet ettik Osmangazi Üniversitesi'nde 4 meslektaşını katleden araştırma görevlisiyle ilgili Prof. Dr. Ayşe Aypay, "Saldırgan hakkında defalarca şikayette bulunduk. Bir şey olmadı" dedi.