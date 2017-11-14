İmam hatip okuluna bilim sınıfı yapan öğretmen

Samsun'un Canik İlçesi'nde bulunan Canik İmam Hatip Ortaokulu'nda Fen Bilimleri öğretmeni, aynı zamanda müdür yardımcısı olan Naziye Çetin, öğrencilerinin bilimsel anlamda çalışma deney ve çeşitli etkinlikler yapabilecekleri bir sınıf oluşturdu.

BODRUM KATTA ATIL DURUMDAKİ ODA BİLİM SINIFI OLDU

Okulun bodrum katında bulunan ve atıl durumda dolan 70 metrekarelik bir oda, sınıfa dönüştürüldü. Naziye Çetin, bir bölümünü kendi olanakları ile bir bölümünü de okul yönetiminin destekleriyle düzenlediği sınıfı Ekim ayında hizmete açtı. Okul yönetiminin de büyük destek ve katkı verdiği 'Bilim Sınıfı', öğrencilerin de ilgisini çekti. Toplam 793 öğrencinin eğitim gördüğü 4 katlı binanın bodrum katındaki bu sınıf, öğrencilerin de en çok sevdiği sınıf oldu.

"ÇOCUKLAR HEYECAN VE HEVESLE GELİYOR"

Öğrenci etkinliklerine zemin hazırlamak için oluşturulan sınıfta, kodlama ve matematik oyunları, fen deneyleri yapan öğrencilerin kendilerine masaları da bulunuyor. Ayrıca uzay sistemi ile ilgili bilgiler, görseller ve kitaplar da yer alıyor. Öğretmen Naziye Çetin, şöyle dedi:

"Burası İmam Hatip Ortaokulu. Ama yalnızca meslek derslerinin ağırlıkta olduğu bir okul değil. Öğrencilerimizin bilim ve sanatla ilgilenmelerini arzu ediyoruz. Bu amaçla okulumuzun bodrum katındaki penceresi dahi olmayan bu alanını bilim sınıfına dönüştürmeye karar verdik. Öncelikle sınıfın atmosferini değistirmek için velilerimizle beraber duvarları rengarenk boyadık. Büyük afişlerle duvarları kapladık. Tavanda kendi ellerimizle yaptığımız avizelerle guneş sistemi modeli oluşturduk. Çocuklar buraya gelirken büyük bir heyecan ve hevesle geliyorlar. Burada hem mutlu hem de eğlenceli bir şekilde ders işliyorlar. Zamanlarını değerlendirebilecekleri zeka oyunları ve okuma köşeleri oluşturduk."









