Bodrum'a sezonun ilk yolcu gemisi geldi

Muğla'nun Bodrum ilçesinde bulunan Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen Bahama bayraklı 264 metre uzunluğundaki yolcu gemisi 'Marella Discovery 2', ilçeye ilk seferini gerçekleştirdi.

2 BİNE YAKIN TURİST GELDİ

Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan bu sabah gelen yolcu gemisi, çoğunluğu İngiliz 1834 yolcu ve 744 personelle kentte demir attı.

BODRUM'UN TADINI ÇIKARIYORLAR

Gemiden inen turistlerin bazıları genellikle ilçe merkezinde gezmeyi, alışveriş yapmayı tercih etti. Bazı turistler de ilçedeki bazı tarihi yerleri ziyaret etti. Şehir merkezine yürüyerek inmeyi tercih eden turistler, Bodrum manzarasını da fotoğrafladı.

3 KEZ DAHA GELECEK

Geminin akşam saatlerinde Bodrum'dan ayrılarak, Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Hanya şehrine gideceği öğrenildi. Geminin yaz aylarında Bodrum'a 3 sefer daha yapacağı belirtildi.





