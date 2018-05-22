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Bodrum'a sezonun ilk yolcu gemisi geldi

Bodrum'a sezonun ilk seferini, Malta bayraklı 'Marella Discovery 2' adlı yolcu gemisi yaptı. 1834 yolcu ve 744 personelle ilk kez Bodrum'a gelen gemi, esnafın yüzünü güldürdü.

İHA | 22.05.2018 - 12:48..
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Muğla'nun Bodrum ilçesinde bulunan Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen Bahama bayraklı 264 metre uzunluğundaki yolcu gemisi 'Marella Discovery 2', ilçeye ilk seferini gerçekleştirdi.

Bodrum'a sezonun ilk yolcu gemisi geldi

2 BİNE YAKIN TURİST GELDİ

Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan bu sabah gelen yolcu gemisi, çoğunluğu İngiliz 1834 yolcu ve 744 personelle kentte demir attı.

Bodrum'a sezonun ilk yolcu gemisi geldi

BODRUM'UN TADINI ÇIKARIYORLAR

Gemiden inen turistlerin bazıları genellikle ilçe merkezinde gezmeyi, alışveriş yapmayı tercih etti. Bazı turistler de ilçedeki bazı tarihi yerleri ziyaret etti. Şehir merkezine yürüyerek inmeyi tercih eden turistler, Bodrum manzarasını da fotoğrafladı.

Bodrum'a sezonun ilk yolcu gemisi geldi

3 KEZ DAHA GELECEK

Geminin akşam saatlerinde Bodrum'dan ayrılarak, Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Hanya şehrine gideceği öğrenildi. Geminin yaz aylarında Bodrum'a 3 sefer daha yapacağı belirtildi.

Bodrum'a sezonun ilk yolcu gemisi geldi

Bodrum'a sezonun ilk yolcu gemisi geldi

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