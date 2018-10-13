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Bodrum'da 2 kişinin öldüğü kazada çakmak detayı

Bodrum Milas karayolunda sigarasını yakmak isteyen şoför direksiyon hakimiyetini kaybedince karşı şeride geçti. Yaşanan kazadan sonra çakmak hayatını kaybeden şoförün elinde bulundu.

İHA | 13.10.2018 - 12:14..
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Bodrum Milas karayolunda kontrolden çıkan otomobil, orta refüjü aşarak karşı yöne geçip işçileri taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu 2 kişi ölmüş, 23 kişi de yaralanmıştı.

SAĞ AVCUNDA BULUNDU

Kazanın 35 N 7258 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa Türnüklü’nün direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçmesi sonucu meydana geldiği açıklanırken, kaza sonrası araç içinde sıkışan Türnüklü’nün çekilen fotoğrafındaki detayda sağ elinin içindeki çakmak dikkat çekti.

Bodrum'da 2 kişinin öldüğü kazada çakmak detayı

SİGARA YAKMAK İSTERKEN KAZA YAPTI

Otomobil sürücüsünün kaza öncesi sigara yakmak için eline çakmak aldığı ve bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği ileri sürüldü.

Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Türnüklü ve servis minibüsü şoförü Ferhat Önel yaşamını yitirmişti.

Bodrum'da 2 kişinin öldüğü kazada çakmak detayı



Bodrum'da 2 kişinin öldüğü kazada çakmak detayı

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