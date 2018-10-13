Bodrum'da 2 kişinin öldüğü kazada çakmak detayı

PKK'lı teröristlerin fare gibi kaçtığını söyleyen Bakan Soylu, "Dağların en tepelerine çıkıp 'artık sonunuz geldi hayvanlar' diye haykırmanızı istiyoruz." dedi.

Türkiye'nin sağlık turizminden elde ettiği gelir son 5 yılda toplam 4,4 milyar dolar oldu.

Kural ihlali havadan belirlenen 67 sürücüye uygulama noktasında trafik cezası kesildi. Havadan yapılan denetimlerde bir günde 835 araç kontrol edildi, kural ihlalinden 15 bin 885 lira ceza uygulandı

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, terör yüzünden zarar gören binalar yüzünden evine giremeyen terör mağdurlarına 11 bin konut verileceğini ifade etti.

Sosyal medyada başlayan çok satan kitaplar tartışması, nitelik edebiyat kan mı kaybediyor, sorusunu beraberinde getiriyor.

1 İran'da terör saldırısı İran devlet televizyonu, Ahvaz kentinde yapılan bir askeri geçit törenine silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini duyurdu.

2 Aydın'daki otobüs terminaline otobüs giremiyor Aydın'da 1 milyon TL'lik maliyetle yapılan otobüs terminaline otobüsler giremedi. Karacasu ilçesinde kaos yaşanmaya başladı.

3 İran'daki terör saldırısından ilk görüntüler İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi

4 Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti Okulun istediği pantolonu olmadığı için İsmail Devrim'in oğlu derse alınmadı. Üzgün baba ertesi gün istenilen pantolonu aldı ancak geçim sıkıntısı, babayı intihara sürükledi.

5 Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.

6 Cuma namazını unutan Gürsel Tekin ekonomiye saldırdı Kapalıçarşı'ya esnaf cuma namazındayken giden CHP'li Gürsel Tekin, kepenkleri kapalı görünce "Ekonomi kötü" diyerek hükümeti eleştirdi.