Bodrum'da çok sayıda kedi, köpek ve tavuk zehirlendi

Mumcular Mahallesi’nde sabah erken saatlerde evlerinden çıkan mahalle sakinleri sokak ortasında çok sayıda ölü köpek, kedi ve tavuk ile karşılaştı.

Jandarmaya haber veren mahalle sakinleri, yaşayan köpekleri toplayıp veterinere götürerek hayvanların yaşaması için uzun uğraş verdi.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Toplamda 35 kedi, köpek ve tavuğun telef olduğu olaya jandarma el koydu.

Jandarma olay yerinde inceleme yaparak tutanak tuttu. Zehrin nasıl ve kimler tarafından bırakıldığı öğrenilmesi için çevrede bulunan güvenlik kameraları incelenmeye alındı. Hayvan severler konuyu Orman Müdürlüğüne bildirildi.