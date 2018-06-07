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Bodrum'da çok sayıda kedi, köpek ve tavuk zehirlendi

Muğla'da onlarca kedi, köpek ve tavuk zehirlenerek telef oldu. Çevrede araştırma yapan hayvan severler yol kenarlarında ve bahçelerde zehir ile karışım yapılmış, tavuk ve kıyma kalıntılarına rastladı.

İHA | 07.06.2018 - 20:24..
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Mumcular Mahallesi’nde sabah erken saatlerde evlerinden çıkan mahalle sakinleri sokak ortasında çok sayıda ölü köpek, kedi ve tavuk ile karşılaştı.

Jandarmaya haber veren mahalle sakinleri, yaşayan köpekleri toplayıp veterinere götürerek hayvanların yaşaması için uzun uğraş verdi.

Bodrum'da çok sayıda kedi, köpek ve tavuk zehirlendi

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Toplamda 35 kedi, köpek ve tavuğun telef olduğu olaya jandarma el koydu.

Jandarma olay yerinde inceleme yaparak tutanak tuttu. Zehrin nasıl ve kimler tarafından bırakıldığı öğrenilmesi için çevrede bulunan güvenlik kameraları incelenmeye alındı. Hayvan severler konuyu Orman Müdürlüğüne bildirildi.

 

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