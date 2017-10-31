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Bodrum'da Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltı

Bodrum'da, özel güvenlik görevlisi 24 yaşındaki O.Ç., sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yakalandı.

31.10.2017 - 13:28
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Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle O.Ç. gözaltına alındı.

HAKARET İÇERİKLİ PAYLAŞIMLAR YAPTI

Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir inşaatta özel güvenlik görevlisi olarak çalışan O.Ç.'nin, kendi hesaplarına çeşitli video ve fotoğraflar eklediği, yorumlar yapıp paylaştığı ve başka hesaplarda yapılan paylaşımlara da çok sayıda hakaret içerikli yorumlar yazdığı ileri sürüldü.

O.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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