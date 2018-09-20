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Bodrum'da Fransız turist otel odasında ölü bulundu

Tatil için Muğla Bodrum'da bulunan 70 yaşındaki Fransız turist Guy Jan, kaldığı otel odasında ölü olarak bulundu.

DHA | 20.09.2018 - 21:06..
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Olay, dün saat 04.00 sıralarında Yalı Mahallesi'ndeki otelde meydana geldi.

ODASINDAN ÇIKMAYINCA ŞÜPHELENİLDİ

Tatil için Bodrum'a gelen Fransız turist Guy Jan'ın uzun süre odasından çıkmaması üzerine şüphelenen otel çalışanları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri Fransız turistin kaldığı odaya girince Jan'ın yerde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Jan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşlı adamın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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