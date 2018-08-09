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Bodrum'da kaybolan kadın İstanbul'da bulundu

15 Temmuz’da oğlu uyurken Bodrum'daki evinden ayrılan ve kendisinden o günden sonra haber alınamayan kayıp kadına İstanbul'da ulaşıldı.

İHA | 09.08.2018 - 08:52..
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Bodrum'un Çarşı Mahallesi'nde yaşayan ve psikolojik rahatsızlıkları olduğu bildirilen Ayfer Can (42), 15 Temmuz’da oğlu evde uyuduğu sırada evden çıktı ve bir daha da geri dönmedi.

ARAMA ÇALIŞMALARI YAPTI

Uyandığında annesinin evde olmadığını fark eden oğlu, durumu hemen emniyet güçlerine haber verdi. Emniyet güçleri ve AKUT Bodrum ekibi de Ayfer Can için Kumbahçe Mahallesi, Manastır bölgesindeki ormanlık alanda arama çalışmaları yaptı.

Bodrum'da kaybolan kadın İstanbul'da bulundu

2 GÜN ÖNCE İSTANBUL'DA BULUNMUŞTU

Can'ın fotoğraflarının bulunduğu afişler de Bodrum’un dört bir yanına asıldı. O günden beri kendisinden haber alınamayan Ayfer Can'ın 2 gün önce İstanbul’da bulunduğu öğrenildi.

Annesinin bulunduğu haberini alan oğlu da İstanbul’a gitti. Yaklaşık 3 haftadır evi dışında yaşayan Can'ın oldukça kilo verdiği ve psikolojik olarak da yıpranmış olduğu öğrenildi. Ayfer Can’ın hem bedensel hem de psikolojik sorunları için tedavi altına alındığı bildirildi.

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