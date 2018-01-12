Bodrum'da kayıp iş adamının eski ortağı intihara kalkıştı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 6 gündür kayıp olan işadamı Ali Özdemir'in eski iş ortağı olan kafeterya işletmecisi M.Ö., intihara kalkıştı.
TARIM İLACIYLA İNTİHARA KALKIŞTI
Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası M.Ö., eşi T.Ö. tarafından yarı baygın halde bulunmasının ardından, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'e kaldırılıp, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. M.Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
6 Gündür kayıp olan iş adamı Ali Özdemir (solda)
İNTİHARDA İLGİNÇ DETAY
M.Ö.'nün, Bodrum'daki Gumsal Beach Club'ın işletmeciliğini yapan ayrıca unlu mamuller ve pastane zincirinin sahibi, 6 gündür kayıp olan işadamı Ali Özdemir'in eski ortağı olduğu belirtildi.
6 Gündür kayıp olan iş adamı Ali Özdemir (solda)