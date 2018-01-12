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Bodrum'da kayıp iş adamının eski ortağı intihara kalkıştı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kafeterya işletmecisi M.Ö., evinde tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu.

DHA | 12.01.2018 - 16:08..
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 6 gündür kayıp olan işadamı Ali Özdemir'in eski iş ortağı olan kafeterya işletmecisi M.Ö., intihara kalkıştı.

Bodrum'da kayıp iş adamının eski ortağı intihara kalkıştı

TARIM İLACIYLA İNTİHARA KALKIŞTI

Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası M.Ö., eşi T.Ö. tarafından yarı baygın halde bulunmasının ardından, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'e kaldırılıp, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. M.Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Bodrum'da kayıp iş adamının eski ortağı intihara kalkıştı
6 Gündür kayıp olan iş adamı Ali Özdemir (solda)

İNTİHARDA İLGİNÇ DETAY

M.Ö.'nün, Bodrum'daki Gumsal Beach Club'ın işletmeciliğini yapan ayrıca unlu mamuller ve pastane zincirinin sahibi, 6 gündür kayıp olan işadamı Ali Özdemir'in eski ortağı olduğu belirtildi.

Bodrum'da kayıp iş adamının eski ortağı intihara kalkıştı

6 Gündür kayıp olan iş adamı Ali Özdemir (solda)

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