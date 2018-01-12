Bodrum'da kayıp iş adamının eski ortağı intihara kalkıştı

Kardak kayalıklarına yakın bölgede avlanan Türk balıkçıları taciz eden Yunan sahil güvenlik botuna, Türk sahil güvenlik botu engel oldu.

1 CHP'li vekilin teklifi: Hakan Şükür için KHK çıkarılsın Hakan Şükür'ün mallarına el konuldu ancak eski milletvekili olarak hakları devam ediyor. Yaş ve hizmet yılı dolmadığı için emekli olmasa da sağlık harcamaları gibi her türlü hakka sahip.

2 Hükümet AYM'yi yetkisini aşmakla suçluyor Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: Anayasa Mahkemesi; anayasa ve yasaların çizdiği sınırı aştı.

3 Özel Harekat Dairesi, başkanlık seviyesine yükseltildi Son KHK ile Bakanlar Kurulu kararıyla, Emniyet bünyesinde bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı, "Özel Harekat Başkanlığı" oldu.

4 Meclis, milletvekillerinin sağlık yardımlarına zam yaptı Son zamlarla birlikte milletvekilleri diş sağlıklarını korumak için bütçeden daha fazla yardım alacak. Uygulama, Meclis ile bağlantısı olan yaklaşık 13 bin kişiyi kapsıyor.

5 697 sayılı KHK Resmi Gazete'de 697 sayılı KHK ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarından 214, TSK'dan ise 48 kişi kamu görevinden çıkartıldı, birer televizyon ve radyo kanalı kapatıldı. 1823 kişi ise göreve iade edildi.

6 Kastamonu'da kayıp aileye ilişkin savcılık raporu Kastamonu Bürme Köyü'nde öldürülen ve cesetleri yakılan 5 kişilik Çataoğlu ailesinin nasıl katledildiğine ilişkin detaylar ortaya çıktı.